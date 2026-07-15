Israël : le Shin Bet mobilisé contre le crime organisé dans la société arabe

Le gouvernement israélien a approuvé un vaste plan associant le Shin Bet à la lutte contre les organisations criminelles actives dans la société arabe. Portée par le Premier ministre Benjamin Netanyahou, la ministre de l’Égalité sociale May Golan et le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben-Gvir, cette initiative sera dotée de près de 497 millions de shekels.

Les fonds seront prélevés sur le plan quinquennal 550, consacré au développement de la société arabe. Environ 364,5 millions de shekels seront attribués au Shin Bet afin de créer une unité spécialisée dans la lutte contre la contrebande et le trafic d’armes, mais aussi de renforcer ses capacités de renseignement, ses moyens technologiques et ses opérations sur le terrain.

La police israélienne recevra pour sa part quelque 132,4 millions de shekels. Cette enveloppe doit notamment financer la création d’une unité nationale dédiée à la lutte contre la criminalité dans la société arabe, ainsi que l’acquisition de systèmes technologiques et d’équipements opérationnels avancés.

À partir de 2026, 130 postes supplémentaires seront également accordés au Shin Bet, qui bénéficiera en parallèle d’un budget annuel permanent de 35 millions de shekels.

Benjamin Netanyahou a présenté l’implication du service de sécurité intérieure comme une étape majeure face à une criminalité devenue, selon lui, "un fléau national". "La combinaison des capacités de renseignement, opérationnelles et technologiques du Shin Bet avec l’action de la police et de l’ensemble des services chargés de l’application de la loi nous permettra d’atteindre les chefs des organisations criminelles et de frapper leurs infrastructures", a-t-il déclaré.

"Nous n’accepterons pas que la violence, l’extorsion et les meurtres règnent dans nos rues", a ajouté le Premier ministre, promettant une action "déterminée, puissante et sans compromis" pour rétablir la sécurité.