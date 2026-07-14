Le gouvernement veut transférer 568 millions de shekels du développement du secteur arabe vers le Shin Bet

Le gouvernement israélien doit débattre ce mardi d'un projet de réaffectation de 568 millions de shekels du plan quinquennal de développement de la société arabe vers le Shin Bet, la police et d'autres organismes chargés de lutter contre la criminalité organisée.

Selon le gouvernement, ces fonds serviront à renforcer les capacités de renseignement et d'enquête contre les réseaux criminels, le trafic d'armes, la contrebande, les extorsions et l'infiltration d'organisations criminelles dans les collectivités locales. Le projet prévoit notamment le renforcement des unités de renseignement, des capacités de Lahav 433 et le développement de nouveaux outils technologiques.

Les ministres Itamar Ben Gvir et May Golan défendent cette mesure en affirmant qu'elle est nécessaire face au nombre élevé d'homicides non élucidés au sein de la société arabe. Le gouvernement précise que le Shin Bet n'aura pas vocation à remplacer la police dans les enquêtes de droit commun, mais interviendra uniquement dans les affaires présentant un lien avec la sécurité nationale, notamment les trafics d'armes.

Le Centre Mossawa, qui défend les droits des citoyens arabes d'Israël, a demandé au Premier ministre Benjamin Netanyahou et à la procureure générale Gali Baharav-Miara de bloquer cette réaffectation, annonçant qu'il envisageait un recours en justice si elle était approuvée.

L'organisation estime que ces crédits étaient destinés à réduire les inégalités économiques et sociales dans les domaines de l'emploi, de l'éducation, des infrastructures, des transports et du développement des collectivités locales. Selon elle, détourner ces fonds vers les services de sécurité risque d'aggraver les disparités et d'affaiblir les mécanismes de prévention de la criminalité.

Le Centre Mossawa affirme par ailleurs qu'environ 750 millions de shekels restent disponibles dans un autre programme gouvernemental spécifiquement consacré à la lutte contre la criminalité dans la société arabe, et estime que ces fonds pourraient être utilisés sans remettre en cause le plan de développement.

Au-delà de la question budgétaire, le projet relance également le débat sur l'élargissement du rôle du Shin Bet dans des missions jusqu'ici principalement assurées par la police, une évolution qui suscite des interrogations sur ses implications juridiques et sur l'utilisation de ses moyens de renseignement à l'égard de citoyens israéliens.