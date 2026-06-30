Israël : un Américain accusé d'avoir espionné pour le compte de l'Iran

La police israélienne et le Shin Bet ont annoncé avoir achevé leur enquête contre un ressortissant américain d'une vingtaine d'années, soupçonné d'avoir été en contact avec un agent étranger et d'avoir réalisé des missions pour le compte de services de renseignement iraniens.

L'homme a été arrêté le 9 juin 2026 dans le cadre d'une opération conjointe menée par le district de Jérusalem de la police israélienne et le Shin Bet, à la suite d'informations transmises par des organismes de sécurité internationaux. L'affaire était jusqu'ici soumise à une interdiction totale de publication.

Selon les éléments de l'enquête, conduite par l'unité centrale du district de Jérusalem, le suspect aurait entretenu ces derniers mois des contacts avec des opérateurs liés au renseignement iranien. Il aurait notamment effectué plusieurs missions consistant à documenter et photographier des sites sensibles en Israël.

En échange, il aurait reçu des paiements allant de plusieurs dizaines à plusieurs centaines de dollars par mission, selon la police.

Le commandant Amichai Penta, officier enquêteur au sein de l'unité centrale de Jérusalem, a affirmé que plusieurs affaires d'espionnage présumé au profit de l'ennemi avaient été mises au jour ces derniers mois, certaines en pleine période de guerre. Il a assuré que la police et le Shin Bet continueraient d'identifier et de poursuivre toute personne portant atteinte à la sécurité de l'État et des citoyens.

La détention du suspect a été prolongée à plusieurs reprises par le tribunal au cours de l'enquête. À l'issue de celle-ci, une déclaration du procureur a été déposée ce mardi, annonçant l'intention de présenter un acte d'accusation dans les prochains jours, ainsi qu'une demande de maintien en détention jusqu'à la fin de la procédure judiciaire.