La police israélienne va créer une unité contre les affaires d’espionnage liées à l’Iran

Face à la multiplication des affaires d’espionnage liées à l’Iran, la police israélienne s’apprête à franchir un cap en créant une unité dédiée à ce type de menaces. Selon des informations de la chaîne Channel 13, cette nouvelle structure sera mise en place en coordination avec le service de sécurité intérieure Shin Bet, sur la base d’un constat clair : ces activités « ne disparaîtront pas ».

Rattachée à l’unité d’élite Lahav 433, spécialisée dans les crimes majeurs, cette division aura pour mission de centraliser les enquêtes et d’identifier les individus recrutés par des agents iraniens. Jusqu’à présent, ces dossiers étaient traités de manière dispersée par différentes unités, souvent à partir d’informations fournies par le Shin Bet.

Les autorités israéliennes soulignent que la majorité des suspects n’agissent pas par conviction idéologique, mais pour des raisons financières. Ce constat alimente l’inquiétude des services de sécurité, qui redoutent une stratégie iranienne d’infiltration reposant sur le recrutement en ligne de profils vulnérables.

Au cours des deux dernières années, plus de 50 personnes ont été arrêtées dans une quarantaine d’affaires rendues publiques. Si la plupart des cas concernent des activités de renseignement ou de sabotage, certaines affaires récentes marquent une escalade préoccupante. Quatre suspects devraient ainsi être inculpés pour avoir fabriqué des explosifs sur instruction d’un agent iranien, dans le cadre d’un projet visant une personnalité israélienne de premier plan, largement identifiée comme l’ancien Premier ministre Naftali Bennett.

D’autres dossiers évoquent des tentatives de recrutement pour des actions violentes, notamment des projets d’assassinats ou de formation en Iran. Bien que ces cas restent minoritaires, ils témoignent d’une évolution des méthodes employées.

Face à cette menace persistante, Israël adapte son dispositif sécuritaire. Une nouvelle aile carcérale a même été ouverte à la prison de Damon pour accueillir les suspects impliqués dans ces affaires. Une réponse qui illustre l’ampleur croissante du phénomène et la volonté des autorités de s’y attaquer de manière plus structurée.