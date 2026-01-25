Vague de froid aux États-Unis : 100 000 foyers privés d'électricité, 14 000 vols annulés

La vague de froid qui frappe de vastes régions des États-Unis se poursuit ce dimanche, s'étendant sur plus de 2 000 kilomètres, du Texas au sud jusqu'à la Nouvelle-Angleterre au nord-est du pays.

Les conditions météorologiques extrêmes ont laissé plus de 100 000 personnes sans électricité, principalement au Texas et en Louisiane. Par ailleurs, plus de 14 000 vols ont été annulés en raison de la tempête hivernale.

Samedi soir, 22 États américains ont décrété l'état d'urgence face aux importantes chutes de neige attendues, à l'accumulation de verglas sur les routes et aux perturbations de l'approvisionnement électrique qui devraient affecter des centaines de milliers de personnes. Près de la moitié des Américains sont confrontés à des températures négatives.

Le président Donald Trump a choisi d'utiliser cet événement climatique extrême pour renforcer sa position politique sur les questions environnementales. Dans un message publié samedi sur les réseaux sociaux, Trump a tourné en dérision le consensus scientifique sur le changement climatique, écrivant : "Une vague de froid sans précédent va frapper 40 États américains. Nous n'avons presque jamais vu de telles conditions auparavant. Les militants du climat peuvent-ils expliquer ce qui est arrivé au réchauffement climatique ?"

Cette déclaration s'inscrit dans la lignée des mesures prises par Trump depuis son retour à la Maison Blanche. Le président, connu pour être un climatosceptique avéré, a œuvré ces derniers mois au démantèlement systématique des lois et réglementations visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à lutter contre le changement climatique, sous prétexte qu'elles nuisent à l'économie américaine.