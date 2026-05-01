Washington condamne fermement la "flottille pour Gaza" après son arrestation par Israël

Les États-Unis ont fermement condamné la « flottille pour Gaza », interceptée par l’armée israélienne au large de la Crète, dénonçant une initiative qu’ils jugent politisée et nuisible aux efforts diplomatiques en cours. Dans un communiqué publié jeudi, le porte-parole du département d’État, Tommy Pigott, a qualifié l’opération d' « initiative pro-Hamas » et de démarche « contre-productive ».

« Les États-Unis condamnent la flottille, une initiative pro-Hamas qui constitue une tentative infondée et contre-productive visant à saper le plan de paix du président Trump » pour la bande de Gaza, a-t-il déclaré. Washington appelle également ses partenaires à adopter une ligne ferme face à cette initiative.

« Les États-Unis attendent de tous leurs alliés (...) qu’ils prennent des mesures décisives contre cette manœuvre politique insignifiante en refusant l’accès aux ports, l’accostage, le départ et le ravitaillement en carburant aux navires participant à la flottille », a ajouté le responsable américain.

Plus encore, l’administration américaine n’exclut pas des actions ciblées contre les soutiens de cette opération. Elle se dit prête à « recourir aux moyens à sa disposition » pour poursuivre « ceux qui apportent leur soutien à cette flottille pro-Hamas ».

Plusieurs tentatives de flottille ont déjà été organisées par le passé pour contester ce dispositif, souvent avec un fort retentissement médiatique et politique.

Les militants anti-israéliens vont être reconduits vers la Grèce, plutôt qu’en Israël, une décision confirmée par le ministre des Affaires étrangères Gideon Sa'ar.