Washington pousse à une rencontre entre Joseph Aoun et Benjamin Netanyahou

Les États-Unis intensifient leurs efforts pour provoquer une rencontre directe entre le président libanais Joseph Aoun et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, estimant qu’un tel échange pourrait ouvrir la voie à un retrait de l’armée israélienne du sud du Liban. Dans un communiqué, l’ambassade américaine à Beyrouth appelle à saisir une « opportunité historique » pour refonder la souveraineté libanaise.

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Selon Washington, une réunion entre les deux dirigeants, facilitée par Donald Trump, permettrait au Liban d’obtenir des garanties concrètes : souveraineté pleine et entière, intégrité territoriale, sécurité des frontières, aide humanitaire et reconstruction, ainsi que le rétablissement total de l’autorité de l’État sur l’ensemble de son territoire — le tout sous garantie américaine.

« Le Liban est à la croisée des chemins. Son peuple a une opportunité historique de reprendre son destin en main », affirme l’ambassade. Elle insiste sur le fait qu’un dialogue direct entre Beyrouth et Jérusalem, « deux pays voisins qui n’auraient jamais dû être en guerre », pourrait marquer « le début d’un renouveau national ».

Les États-Unis mettent également en avant la prolongation des hostilités suspendues, obtenue « à la demande personnelle » de Donald Trump, comme une fenêtre diplomatique à exploiter. Cette pause offrirait au Liban la possibilité de présenter ses revendications avec le soutien actif de Washington.

Mais sur le terrain politique libanais, l’équation reste complexe. Joseph Aoun fait face à de fortes pressions internes, notamment de la part du Hezbollah, hostile à tout rapprochement avec Israël. La présence persistante de forces israéliennes dans une zone tampon au sud du Liban constitue également un obstacle majeur à toute rencontre.

Malgré ces résistances, Washington insiste : « Le temps de l’hésitation est révolu ». Les États-Unis se disent prêts à accompagner le Liban dans cette démarche, la présentant comme une occasion décisive de stabiliser le pays et de redéfinir son avenir.