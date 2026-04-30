Washington pousse à une rencontre entre Joseph Aoun et Benjamin Netanyahou
Washington accentue la pression pour une rencontre historique entre le Liban et Israël, présentée comme une opportunité de restaurer la souveraineté libanaise.
Les États-Unis intensifient leurs efforts pour provoquer une rencontre directe entre le président libanais Joseph Aoun et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, estimant qu’un tel échange pourrait ouvrir la voie à un retrait de l’armée israélienne du sud du Liban. Dans un communiqué, l’ambassade américaine à Beyrouth appelle à saisir une « opportunité historique » pour refonder la souveraineté libanaise.
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Selon Washington, une réunion entre les deux dirigeants, facilitée par Donald Trump, permettrait au Liban d’obtenir des garanties concrètes : souveraineté pleine et entière, intégrité territoriale, sécurité des frontières, aide humanitaire et reconstruction, ainsi que le rétablissement total de l’autorité de l’État sur l’ensemble de son territoire — le tout sous garantie américaine.
« Le Liban est à la croisée des chemins. Son peuple a une opportunité historique de reprendre son destin en main », affirme l’ambassade. Elle insiste sur le fait qu’un dialogue direct entre Beyrouth et Jérusalem, « deux pays voisins qui n’auraient jamais dû être en guerre », pourrait marquer « le début d’un renouveau national ».
Les États-Unis mettent également en avant la prolongation des hostilités suspendues, obtenue « à la demande personnelle » de Donald Trump, comme une fenêtre diplomatique à exploiter. Cette pause offrirait au Liban la possibilité de présenter ses revendications avec le soutien actif de Washington.
Mais sur le terrain politique libanais, l’équation reste complexe. Joseph Aoun fait face à de fortes pressions internes, notamment de la part du Hezbollah, hostile à tout rapprochement avec Israël. La présence persistante de forces israéliennes dans une zone tampon au sud du Liban constitue également un obstacle majeur à toute rencontre.
Malgré ces résistances, Washington insiste : « Le temps de l’hésitation est révolu ». Les États-Unis se disent prêts à accompagner le Liban dans cette démarche, la présentant comme une occasion décisive de stabiliser le pays et de redéfinir son avenir.