Le président iranien qualifie le blocus naval américain de "prolongement des opérations militaires"

Le président iranien Masoud Pezeshkian a vivement dénoncé le blocus naval imposé par les États-Unis, qu’il considère comme une « extension des opérations militaires », malgré le cessez-le-feu en vigueur entre les deux pays. Dans un message publié sur le réseau X, il accuse Washington de poursuivre une stratégie de pression sous couvert de mesures sécuritaires.

« Le monde a été témoin de la tolérance et de la conciliation de l’Iran. Ce qui est fait sous couvert de blocus naval est en réalité un prolongement des opérations militaires contre une nation qui paie le prix de sa résistance et de son indépendance », a-t-il déclaré. « La poursuite de cette approche oppressive est intolérable », a-t-il ajouté.

Ces propos interviennent dans un contexte de fortes tensions régionales, alors que les États-Unis maintiennent une présence militaire accrue dans le Golfe et imposent des restrictions maritimes visant à contenir les capacités militaires iraniennes. Washington justifie ces mesures par la nécessité de protéger ses forces et ses alliés, face à une menace persistante de frappes de missiles et d’actions asymétriques.

Téhéran, de son côté, voit dans ce dispositif une violation de l’esprit du cessez-le-feu et une tentative d’asphyxie économique, notamment en entravant ses exportations stratégiques. Le blocus affecte en particulier les flux de pétrole et de marchandises, essentiels pour une économie déjà fragilisée par les sanctions internationales.