Accord avec l’Iran : le "scénario Obama" inquiète déjà Israël

Le meilleur accord possible entre les États-Unis et l’Iran pourrait ressembler à celui conclu sous Barack Obama en 2015, a averti lundi Avner Vilan, ancien haut responsable de la défense israélienne et spécialiste du nucléaire iranien.

Interrogé par 103FM, il estime qu’un tel texte permettrait peut-être de ralentir temporairement la progression de l’Iran vers l’arme nucléaire, mais sans répondre à l’ensemble des menaces posées par Téhéran.

« Au mieux, nous obtiendrons un accord comme celui d’Obama », a-t-il déclaré. Selon lui, l’Iran pourrait accepter une période de supervision sur son programme nucléaire, tout en conservant d’autres leviers stratégiques.

Le principal problème, selon Avner Vilan, est que les missiles balistiques et les relais régionaux de l’Iran, notamment le Hezbollah, ne seraient pas nécessairement inclus dans l’accord. Il craint que Téhéran utilise les fonds débloqués ou les sanctions allégées pour reconstruire ses capacités militaires.

Les discussions actuelles pourraient d’abord porter sur la réouverture du détroit d’Ormuz, devenue une priorité pour Washington et les pays du Golfe. L’Iran obtiendrait alors un allègement de la pression économique, tandis que les questions nucléaires seraient renvoyées à une phase ultérieure.

Avner Vilan estime que ce scénario offrirait au régime iranien une « ligne d’oxygène économique » durable. Selon lui, cela réduirait les chances d’un affaiblissement réel du pouvoir en place.

L’expert reconnaît que le stock d’uranium enrichi à 60 % est l’urgence la plus immédiate. Mais il juge qu’un accord sérieux devrait aller plus loin : retirer les matières nucléaires sensibles, placer les centrifugeuses sous contrôle strict et empêcher l’Iran de poursuivre l’enrichissement dans des sites fortifiés.

Selon Avner Vilan, Donald Trump dispose désormais de trois options : reprendre les frappes contre l’Iran, avancer vers un accord par étapes ou attendre. Mais il estime que le président américain ne semble pas vouloir temporiser.

Pour Israël, le risque est que le temps joue en faveur de Téhéran. « Le temps n’est pas nécessairement de notre côté », a-t-il averti, évoquant la possibilité d’un retour rapide aux combats si les négociations échouent.