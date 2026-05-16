Affaire Khashoggi : un juge français nommé pour enquêter sur l’assassinat du journaliste saoudien

Un juge français a été désigné pour conduire une enquête sur l’assassinat du journaliste saoudien Jamal Khashoggi, a annoncé le Parquet national antiterroriste (PNAT), après qu’une juridiction parisienne a jugé recevables plusieurs plaintes déposées par des organisations de défense des droits humains.

L’enquête portera sur des faits de torture et de disparition forcée. Elle fait suite à une décision rendue le 11 mai par la cour d’appel de Paris, qui a estimé recevables les plaintes de TRIAL International et de Reporters sans frontières, selon le PNAT. Une autre plainte déposée par DAWN, l’organisation qui employait Jamal Khashoggi, a en revanche été déclarée irrecevable.

Jamal Khashoggi, journaliste critique du pouvoir saoudien, avait été tué en octobre 2018 dans le consulat d’Arabie saoudite à Istanbul. Selon les conclusions des services de renseignement américains, il avait été assassiné par des agents saoudiens dans le cadre d’une opération que Washington a estimé avoir été approuvée par le prince héritier Mohammed ben Salmane. Riyad a toujours nié que ce dernier ait ordonné le meurtre. Le prince héritier a toutefois reconnu que l’assassinat s’était produit « sous ma responsabilité ».

La désignation d’un juge français ouvre un nouveau front judiciaire dans un dossier qui, malgré son retentissement international, a jusqu’ici donné lieu à un suivi judiciaire limité. Pour les ONG, cette procédure représente une tentative de relancer la recherche de responsabilités, au-delà des frontières saoudiennes et turques.

L’affaire Khashoggi demeure l’un des symboles les plus marquants de la répression visant les voix critiques du royaume saoudien. Elle avait provoqué une crise diplomatique majeure entre Riyad et plusieurs capitales occidentales, sans toutefois empêcher le retour progressif de Mohammed ben Salmane sur la scène internationale. L’enquête française pourrait désormais remettre ce dossier au centre de l’agenda judiciaire européen, en particulier sur la question de la compétence des tribunaux français pour examiner des crimes graves commis à l’étranger.