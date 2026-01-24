Air France reprend ses vols vers Dubaï après une suspension liée aux tensions régionales

Air France a repris samedi sa desserte de Dubaï, interrompue temporairement la veille en raison des tensions géopolitiques accrues au Moyen-Orient. La compagnie française avait suspendu vendredi plusieurs liaisons par mesure de précaution, invoquant un impératif de sécurité dans un contexte régional jugé instable.

Dans un communiqué, Air France a indiqué suivre « en temps réel l’évolution de la situation au Moyen-Orient » et surveiller en permanence les territoires desservis et survolés par ses appareils afin de garantir « le plus haut niveau de sûreté et de sécurité des vols ». Cette reprise marque un retour progressif à la normale après une interruption de courte durée.

Vendredi, la compagnie avait annulé deux vols Paris-Dubaï (AF660 et AF658), entraînant mécaniquement l’annulation de deux vols retour Dubaï-Paris programmés samedi sur les mêmes appareils. Ces décisions s’inscrivaient dans une série d’ajustements opérés par plusieurs compagnies aériennes internationales face à la montée des tensions dans la région du Golfe.

Le contexte sécuritaire reste en effet marqué par la pression exercée par les États-Unis sur l’Iran. Le président américain Donald Trump a récemment affirmé qu’une « armada » navale américaine était en route vers le Golfe, tout en laissant entendre qu’une intervention militaire n’était pas imminente. Washington a toutefois multiplié les avertissements à l’égard de Téhéran, notamment en lien avec la répression de mouvements de contestation internes.

Selon le Pentagone, le porte-avions Abraham Lincoln, précédemment déployé en mer de Chine méridionale, fait actuellement route vers le Golfe, contribuant à alimenter les inquiétudes dans le secteur aérien et maritime.

Dans ce contexte mouvant, Air France assure rester prête à ajuster à nouveau son programme si la situation devait évoluer, rappelant que la sécurité de ses passagers et de ses équipages demeure sa priorité absolue.