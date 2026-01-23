LIVE BLOG | Donald Trump : "une flotte massive se dirige vers l'Iran mais nous n'aurons peut-être pas à l'utiliser"

Les forces gouvernementales syriennes prennent le contrôle d'une prison anciennement détenue par les FDS dirigées par les Kurdes

Le ministère syrien de l'Intérieur a déclaré avoir pris le contrôle de la prison d'al-Aktan, située dans la ville de Raqqa, au nord-est de la Syrie, qui était auparavant sous le contrôle des Forces démocratiques syriennes (FDS) dirigées par les Kurdes. La prison détenait des terroristes de Daech et a été le théâtre d'affrontements dans ses environs entre les forces gouvernementales syriennes en progression et les FDS.