LIVE BLOG | Donald Trump : "une flotte massive se dirige vers l'Iran mais nous n'aurons peut-être pas à l'utiliser"
S’exprimant à bord d’Air Force One, il a affirmé suivre la situation dans la République islamique "de très près"
Les forces gouvernementales syriennes prennent le contrôle d'une prison anciennement détenue par les FDS dirigées par les Kurdes
Le ministère syrien de l'Intérieur a déclaré avoir pris le contrôle de la prison d'al-Aktan, située dans la ville de Raqqa, au nord-est de la Syrie, qui était auparavant sous le contrôle des Forces démocratiques syriennes (FDS) dirigées par les Kurdes. La prison détenait des terroristes de Daech et a été le théâtre d'affrontements dans ses environs entre les forces gouvernementales syriennes en progression et les FDS.
Judée-Samarie : 14 terroristes arrêtés et huit armes à feu saisies lors d'une opération israélienne de 4 jours dans la région de Hébron
L’armée israélienne a annoncé avoir mené une opération antiterroriste dans le secteur de Jabal Johar, à Hébron, en coopération avec le Shin Bet, la police des frontières et la police israélienne. Lancée plus tôt dans la semaine, cette opération visait à démanteler des infrastructures terroristes, lutter contre la détention illégale d’armes et renforcer la sécurité dans la zone. Les forces de sécurité ont encerclé le secteur, fouillé environ 350 bâtiments et interpellé 14 individus recherchés impliqués dans des activités terroristes et la possession d’armes. Huit armes à feu, dont des fusils M4 et M16 ainsi que des pistolets, ont été saisies, de même que des dizaines de couteaux et d’autres armes L’armée israélienne affirme poursuivre ses opérations afin de contrecarrer le terrorisme et assurer la sécurité des civils.
Donald Trump retire son invitation au Canada à rejoindre le Conseil de paix
Le président américain Donald Trump a annoncé retirer l’invitation faite au Premier ministre canadien Mark Carney à rejoindre son nouveau Conseil de paix. Dans un message publié sur Truth Social, Trump écrit que cette décision met fin à la possibilité pour le Canada d’intégrer ce qu’il présente comme "le conseil de dirigeants le plus prestigieux jamais réuni". Cette annonce intervient après que Mark Carney a évoqué cette semaine une "rupture" dans l’ordre mondial mené par les États-Unis, et alors que son gouvernement a fait savoir qu’il ne paierait pas pour rejoindre cet organe voulu par Trump pour mettre fin aux conflits mondiaux.
L'ancienne otage Emily Damari se fiance avec sa petite amie Danielle Amit
L'ancienne otage israélo-britannique, Emily Damari, et sa compagne, l'influenceuse Danielle Amit, se sont fiancées. Lors d'une fête marquant le premier anniversaire de sa libération, le 19 janvier 2025, Emily Damari a demandé sa petite amie en mariage.
Donald Trump a confirmé qu’une "flotte massive" de navires militaires américains se dirigeait vers l’Iran, tout en disant espérer ne pas avoir à recourir à la force. S’exprimant à bord d’Air Force One lors de son voyage retour de Davos, il a affirmé suivre la situation dans la République islamique "de très près" et a de nouveau soutenu que Téhéran avait renoncé, sous la pression de ses menaces, à exécuter 837 manifestants. "Ils ont annulé, ils n’ont pas reporté", a-t-il insisté, ajoutant que le déploiement américain pourrait ne jamais être utilisé. Donald Trump a également évoqué son Conseil de paix, indiquant qu'il travaillerait avec l’ONU, notamment sur Gaza, malgré les inquiétudes d’une tentative américaine de marginaliser l’organisation internationale.