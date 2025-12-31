Benjamin Netanyahou a évoqué avec Donald Trump l’hypothèse de nouvelles frappes contre l’Iran en 2026

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a évoqué, lors de sa rencontre lundi avec le président américain Donald Trump, la possibilité de nouvelles frappes contre l’Iran en 2026, selon un haut responsable américain et deux autres sources informées du contenu de l’entretien, a rapporté le média Axios. Une perspective lourde d’enjeux pour une région déjà fragilisée par deux années de crises majeures.

Les deux dirigeants considèrent la guerre de douze jours menée en juin contre l’Iran comme un succès stratégique. Mais Netanyahou estime que des frappes supplémentaires pourraient s’avérer nécessaires afin d’empêcher Téhéran de reconstituer ses capacités militaires, notamment nucléaires et balistiques. Donald Trump a, de son côté, affirmé que si l’Iran tentait de relancer son programme nucléaire, les États-Unis le « détruiraient à nouveau », tout en disant privilégier un accord diplomatique avec Téhéran.

Selon un responsable américain, Washington pourrait soutenir une « deuxième phase » d’opérations si des preuves tangibles d’une reprise du programme nucléaire iranien étaient établies. La principale difficulté résiderait toutefois dans la définition même de ce qui constituerait une telle reconstitution, d’autant que Trump affirme que les capacités nucléaires iraniennes ont été anéanties.

Israël, qui avait également ciblé les capacités conventionnelles iraniennes, notamment les missiles balistiques, s’inquiète d’une reprise rapide de ce programme. Netanyahou a également alerté sur les efforts du Hezbollah pour reconstituer son arsenal de missiles longue portée au Liban.

Aucun calendrier précis ni seuil opérationnel n’a été arrêté, selon les sources. Le bureau du Premier ministre israélien n’a pas souhaité commenter, tandis que la Maison-Blanche a renvoyé aux déclarations publiques de Trump.

En réaction, le président iranien Masoud Pezeshkian a promis une réponse « sévère » à toute agression, tandis que le chef de la diplomatie iranienne Abbas Araghchi a appelé à une reprise des négociations « dans un esprit de respect ». Des discussions avaient encore eu lieu en septembre avec l’émissaire américain Steve Witkoff, mais elles sont depuis au point mort.

Par ailleurs, selon deux responsables américains, Netanyahou a accepté d’avancer vers la deuxième phase du cessez-le-feu à Gaza. Donald Trump se serait engagé à autoriser une reprise des opérations contre le Hamas en cas de non-respect de l’accord. L’annonce officielle de cette transition est attendue en janvier, avec la mise en place d’un Conseil de paix pour Gaza, dont la première réunion devrait se tenir lors du Forum économique mondial de Davos, le 23 janvier.