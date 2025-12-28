Netanyahou devrait demander à Trump un "feu vert" pour de futures frappes contre l'Iran

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s'apprête à présenter au président américain Donald Trump des preuves selon lesquelles l'Iran parvient à reconstituer son programme de missiles balistiques. Selon les informations diffusées samedi par la chaîne Kan, Netanyahou compte solliciter de Trump un "feu vert" pour une future opération militaire contre l'Iran.

Le chef du gouvernement israélien doit s'envoler dimanche matin pour les États-Unis, où il rencontrera le président américain dans sa résidence de Mar-a-Lago en Floride. Netanyahou entend faire savoir à Trump qu'Israël refuse de passer à la deuxième phase du plan de cessez-le-feu dans la bande de Gaza tant que le Hamas n'aura pas déposé les armes et que le dernier otage décédé, Ron Gvili, n'aura pas été restitué.

L'entretien Netanyahou-Trump est prévu lundi à 22h30, heure israélienne. Bien que le Premier ministre doive séjourner environ cinq jours aux États-Unis, son agenda comprendra peu de rendez-vous : une rencontre avec le secrétaire d'État américain Marco Rubio, des discussions avec des personnalités de la mouvance évangéliste, ainsi qu'une participation à un événement dans une synagogue de Miami.

Selon la chaîne NBC, Netanyahou devrait présenter à Trump différentes options d'action militaire supplémentaire contre l'Iran. Cette démarche intervient dans un contexte d'inquiétude israélienne face à une relance du programme iranien de missiles balistiques. D'après des sources impliquées dans le dossier, Jérusalem estime que l'Iran reconstruit ses capacités de production endommagées lors de précédentes frappes et travaille également à restaurer ses systèmes de défense aérienne, ce qui constituerait une menace plus immédiate que le dossier nucléaire.

En début de semaine, un diplomate arabe d'un pays médiateur, impliqué dans les discussions sur la mise en œuvre du plan Trump à Gaza, a indiqué qu'Israël avait reçu une liste de candidats destinés à composer l'organe palestinien temporaire de technocrates chargé d'administrer l'enclave durant la période de transition, sous la supervision du Conseil pour la paix.

Selon ce diplomate, sans l'approbation israélienne, il sera difficile d'avancer vers la deuxième phase du plan Trump. La mise en place de cet organe technocratique revêt une importance cruciale, car sans lui, il sera impossible de progresser sur la question du déploiement d'une force internationale, qui ne pourra intervenir tant que le Hamas exercera sa souveraineté sur la bande de Gaza et qu'aucune autorité intérimaire alternative n'aura été établie.