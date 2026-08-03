Ceuta : le Maroc reconnaît 11 morts, l'Espagne en recense au moins 72

Le Maroc a publié son premier bilan officiel après le drame migratoire survenu à la frontière de Ceuta, annonçant la mort de 11 migrants sur son territoire, contre au moins 72 décès recensés par les autorités espagnoles. Les deux pays poursuivent leurs vérifications afin d'identifier les victimes retrouvées de part et d'autre de la frontière.

Selon Rabat, dix migrants se sont noyés et une onzième personne est décédée après une chute sur une zone rocheuse entre Fnideq et l'enclave espagnole. Le ministère marocain de l'Intérieur affirme coopérer avec Madrid pour établir un bilan précis et identifier les corps.

Les autorités marocaines attribuent cette vague migratoire à la diffusion de fausses informations sur les réseaux sociaux et à des interprétations erronées d'une récente décision de la justice espagnole concernant les arrivées par voie maritime. Elles indiquent avoir enregistré près de 40 000 tentatives de franchissement irrégulier vers Ceuta et plus de 1 100 vers Melilla, dont les migrants ont été immédiatement refoulés.

Du côté espagnol, plus de 50 000 personnes ont tenté de rejoindre Ceuta en quelques jours, faisant de cette crise l'un des plus importants mouvements migratoires jamais enregistrés vers cette enclave. Plus d'un millier de personnes ont nécessité une prise en charge médicale, tandis que les secours continuent de retrouver des corps en mer.

Les ONG contestent toutefois les chiffres officiels. L'Association marocaine des droits humains évoque près de 130 victimes et des dizaines de disparus, réclamant une enquête indépendante. Les autorités marocaines ont annoncé l'ouverture d'investigations judiciaires, tandis que l'Espagne a renforcé son dispositif de sécurité à la frontière.