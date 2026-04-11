Détroit d’Ormuz : deux navires de guerre américains franchissent le passage pour la première fois depuis le début du conflit

Deux destroyers lance-missiles de la marine américaine ont traversé samedi le détroit d’Ormuz, selon des informations du Wall Street Journal citant des responsables américains. Il s’agit de la première traversée de navires de guerre américains dans cette voie maritime stratégique depuis le début des hostilités avec l’Iran.

Cette opération, décrite comme une mission de « liberté de navigation », s’est déroulée sans incident ni confrontation avec des forces locales. Les bâtiments n’étaient pas engagés dans une mission d’escorte de navires commerciaux, mais opéraient de manière autonome afin d’affirmer leur capacité à circuler dans cette zone sensible.

Le détroit d’Ormuz, par lequel transite une part significative du commerce énergétique mondial, est au cœur des tensions régionales depuis plusieurs semaines. L’Iran est accusé d’y avoir entravé la circulation maritime, notamment par la pose de mines et des menaces visant les navires.

Le président Donald Trump a récemment insisté sur le fait que la réouverture complète, libre et sécurisée du détroit constituait une condition essentielle à tout accord de cessez-le-feu. Cette démonstration navale américaine intervient alors que des négociations se tiennent au Pakistan entre délégations américaine et iranienne, visant à mettre fin à plusieurs semaines de conflit.

La traversée de ces navires de guerre est perçue comme un signal stratégique, illustrant la volonté de Washington de garantir la liberté de navigation dans cette artère maritime clé, tout en renforçant sa posture dans une région où les tensions demeurent élevées.