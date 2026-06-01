Donald Trump affirme avoir obtenu un arrêt des hostilités entre Israël et le Hezbollah

Le président américain Donald Trump a annoncé lundi soir avoir obtenu un engagement mutuel d'Israël et du groupe terroriste Hezbollah pour mettre fin aux échanges de tirs à la frontière israélo-libanaise. Dans un message publié sur son réseau social, Trump a indiqué avoir eu une conversation "très productive" avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou.

Selon le président américain, cet entretien a permis d'éviter une escalade militaire au Liban. "Il n'y aura pas de troupes à Beyrouth", a-t-il affirmé, ajoutant que les forces israéliennes qui étaient en route vers la capitale libanaise avaient déjà reçu l'ordre de faire demi-tour.

Trump a également déclaré avoir échangé, par l'intermédiaire de représentants de haut niveau, avec le Hezbollah. "Ils ont accepté que tous les tirs cessent", a-t-il assuré. Le président américain a précisé que l'accord reposerait sur un engagement réciproque : "Israël ne les attaquera pas, et ils n'attaqueront pas Israël."

Présentant cette évolution comme le résultat d'efforts diplomatiques américains, Trump a insisté sur le caractère positif des discussions menées avec les deux parties. À l'heure actuelle, aucune confirmation officielle de ces déclarations n'a toutefois été publiée ni par le gouvernement israélien ni par le Hezbollah.