Donald Trump affirme avoir "une très bonne idée" du futur dirigeant de l’Iran

Le président américain Donald Trump a déclaré dimanche avoir une idée précise de la personne qu’il souhaiterait voir prendre la tête de l’Iran après la mort du guide suprême Ali Khamenei, tué lors de frappes aériennes menées conjointement par les États-Unis et Israël. Interrogé lors d’un entretien téléphonique accordé à CBS News sur l’identité de celui qui pourrait désormais “donner le ton” à Téhéran, Trump a répondu : “Je sais exactement qui, mais je ne peux pas vous le dire”.

Relancé sur l’existence d’une personnalité à l’intérieur même de l’Iran qu’il jugerait apte à diriger le pays, le président américain a indiqué qu’il pensait à “quelques bons candidats”, sans fournir davantage de précisions.

Donald Trump avait confirmé la veille la mort de Khamenei dans un message publié sur son réseau Truth Social, qualifiant l’ancien dirigeant iranien de “l’un des hommes les plus maléfiques de l’histoire”. Il avait estimé que son élimination représentait “un acte de justice” non seulement pour le peuple iranien, mais aussi pour les Américains et les victimes d’autres pays qu’il attribue aux actions du régime iranien.

Ces déclarations interviennent alors que l’Iran traverse une période d’incertitude politique majeure, marquée par l’ouverture d’une délicate phase de succession à la tête de la République islamique.