Donald Trump affirme qu’Israël "n’utiliserait jamais" l’arme nucléaire contre l’Iran

Le président américain Donald Trump a affirmé lundi qu’Israël n’utiliserait jamais d’arme nucléaire contre l’Iran, lors d’une prise de parole à la Maison Blanche.

Interrogé par un journaliste sur les propos de l’investisseur et conseiller informel en intelligence artificielle David Sacks, qui avait suggéré que Washington devrait rapidement déclarer une victoire contre l’Iran afin d’éviter un conflit prolongé pouvant conduire Israël à utiliser l’arme nucléaire, Donald Trump a rejeté cette hypothèse. « Israël ne ferait pas cela. Israël ne ferait jamais cela », a-t-il assuré.

Le président américain a également évoqué la situation du nouveau guide suprême iranien, Mojtaba Khamenei, dont l’état de santé reste incertain. Donald Trump a indiqué que Washington ne savait pas avec certitude s’il était encore en vie. « Nous ne savons pas s’il est mort ou non », a-t-il déclaré.

La semaine dernière, le président américain avait pourtant estimé que Mojtaba Khamenei était probablement vivant, tout en laissant entendre qu’il pourrait avoir été gravement blessé. Selon Trump, de nombreuses informations contradictoires circulent à ce sujet. « Certains disent qu’il a perdu une jambe, d’autres qu’il est mort. Personne ne dit qu’il est en parfaite santé », a-t-il expliqué.

Le dirigeant américain a accusé l’Iran de mener des campagnes de désinformation liées au conflit en cours, notamment en diffusant de fausses images générées par intelligence artificielle montrant des cibles américaines ou israéliennes en flammes.

Donald Trump a également indiqué avoir discuté de l’offensive israélienne contre le Hezbollah avec les dirigeants israéliens. Il s’est toutefois gardé de préciser si Washington soutenait une opération militaire de grande ampleur au Liban. « Le Hezbollah est un gros problème, et il est en train d’être rapidement éliminé », a-t-il déclaré.