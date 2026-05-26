Donald Trump déclare que l'uranium enrichi iranien sera remis aux États-Unis ou détruit sur place

Donald Trump a affirmé lundi soir que l’uranium enrichi iranien devrait être remis aux États-Unis ou détruit, alors que les négociations entre Washington et Téhéran se poursuivent autour d’un possible accord.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, le président américain a déclaré que l’uranium enrichi iranien serait « soit immédiatement remis aux États-Unis pour être rapatrié et détruit », soit détruit « sur place ou dans un autre lieu acceptable ».

Ces propos interviennent après que Donald Trump a affirmé que les discussions avec l’Iran « se déroulaient bien ». Le président américain répète depuis plusieurs jours que tout accord final avec Téhéran devra inclure le sort du stock d’uranium enrichi iranien.

Washington exige que l’Iran renonce à ses réserves d’uranium enrichi, considérées comme l’un des points les plus sensibles des négociations. Mais selon plusieurs informations publiées ces derniers jours, Téhéran reste opposé à une remise complète de ce stock à l’étranger.

Les discussions portent aussi sur la prolongation du cessez-le-feu et la réouverture du détroit d’Ormuz, voie maritime stratégique pour le commerce mondial et l’approvisionnement en pétrole. Plusieurs rapports évoquent un accord-cadre qui inclurait des engagements iraniens à ne pas chercher à se doter de l’arme nucléaire.

L’Iran devrait également engager des discussions sur ses futures activités d’enrichissement d’uranium. Donald Trump a fait de l’empêchement d’un Iran nucléaire l’un des principaux objectifs de la guerre menée avec Israël contre la République islamique.

Le président américain a toutefois prévenu que les États-Unis pourraient reprendre des actions militaires contre Téhéran si aucun accord jugé satisfaisant n’était trouvé.