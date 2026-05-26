Donald Trump déclare que l'uranium enrichi iranien sera remis aux États-Unis ou détruit sur place

Le président américain affirme que le stock d’uranium enrichi de Téhéran devra être transféré aux États-Unis ou détruit dans le cadre d’un éventuel accord.

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President Donald Trump listens during an event about prescription drug prices in the South Court Auditorium in the Eisenhower Executive Office Building on the White House campus, Monday, May 18, 2026, in Washington.
President Donald Trump listens during an event about prescription drug prices in the South Court Auditorium in the Eisenhower Executive Office Building on the White House campus, Monday, May 18, 2026, in Washington. AP/Julia Demaree Nikhinson

Donald Trump a affirmé lundi soir que l’uranium enrichi iranien devrait être remis aux États-Unis ou détruit, alors que les négociations entre Washington et Téhéran se poursuivent autour d’un possible accord.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, le président américain a déclaré que l’uranium enrichi iranien serait « soit immédiatement remis aux États-Unis pour être rapatrié et détruit », soit détruit « sur place ou dans un autre lieu acceptable ».

Ces propos interviennent après que Donald Trump a affirmé que les discussions avec l’Iran « se déroulaient bien ». Le président américain répète depuis plusieurs jours que tout accord final avec Téhéran devra inclure le sort du stock d’uranium enrichi iranien.

Washington exige que l’Iran renonce à ses réserves d’uranium enrichi, considérées comme l’un des points les plus sensibles des négociations. Mais selon plusieurs informations publiées ces derniers jours, Téhéran reste opposé à une remise complète de ce stock à l’étranger.

Les discussions portent aussi sur la prolongation du cessez-le-feu et la réouverture du détroit d’Ormuz, voie maritime stratégique pour le commerce mondial et l’approvisionnement en pétrole. Plusieurs rapports évoquent un accord-cadre qui inclurait des engagements iraniens à ne pas chercher à se doter de l’arme nucléaire.

L’Iran devrait également engager des discussions sur ses futures activités d’enrichissement d’uranium. Donald Trump a fait de l’empêchement d’un Iran nucléaire l’un des principaux objectifs de la guerre menée avec Israël contre la République islamique.

Le président américain a toutefois prévenu que les États-Unis pourraient reprendre des actions militaires contre Téhéran si aucun accord jugé satisfaisant n’était trouvé.

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