Donald Trump écarte l’Afrique du Sud du G20 de Miami en 2026

Donald Trump a annoncé mercredi que l’Afrique du Sud ne serait pas conviée au prochain sommet du G20, prévu en 2026 à Miami. Une décision spectaculaire qui marque une escalade supplémentaire dans la confrontation engagée par le président américain avec Pretoria depuis son retour à la Maison Blanche.

Sur son réseau Truth Social, Donald Trump a justifié cette exclusion en affirmant que l’Afrique du Sud "n’était pas un pays digne d’être membre de quoi que ce soit", reprenant ses accusations récurrentes selon lesquelles les fermiers blancs sud-africains feraient l’objet d’une persécution systématique. Pretoria rejette fermement ces assertions, qualifiées d’infondées et dangereuses.

La brouille s’est amplifiée ces derniers mois lorsque le chef d’État américain avait montré à Cyril Ramaphosa, en mai, lors d’une rencontre à la Maison Blanche, une vidéo censée étayer ses propos sur un prétendu "génocide" des Afrikaners. Depuis, les échanges entre les deux pays se sont dégradés au point que Donald Trump n’a envoyé aucune délégation officielle au sommet du G20 organisé récemment à Johannesburg.

La situation s’est encore tendue lorsque Cyril Ramaphosa a refusé de transmettre officiellement la présidence tournante du G20 aux États-Unis, comme le veut la tradition. Ce geste a été perçu à Washington comme une provocation supplémentaire.

Le sommet de 2026 devrait se tenir en décembre au Trump National Doral Miami, un vaste complexe de golf appartenant à la famille du président. Avec l’exclusion de l'Afrique du Sud, l’événement s’ouvre désormais sous le signe d’une tension internationale inédite, qui pose la question du rôle et de l’avenir du G20 dans un contexte de rivalités politiques exacerbées.