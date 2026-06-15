Donald Trump fragilise l’un des principaux arguments politiques de Benjamin Netanyahou

Pendant des années, Benjamin Netanyahou a bâti une partie de son image politique sur sa capacité à comprendre et influencer les États-Unis. Aujourd’hui, cette réputation est mise à l’épreuve par celui qui fut longtemps son plus précieux allié à la Maison Blanche : Donald Trump.

Le président américain a multiplié ces dernières semaines les critiques publiques contre le Premier ministre israélien, allant jusqu’à le qualifier de « très difficile » et à remettre en question son jugement politique.

Lors du premier mandat de Donald Trump, la relation entre les deux dirigeants semblait au beau fixe. Washington avait notamment reconnu Jérusalem comme capitale d’Israël, transféré son ambassade dans la ville, reconnu la souveraineté israélienne sur le Golan et soutenu les Accords d’Abraham.

Cette proximité était devenue un argument électoral majeur pour Netanyahou, qui mettait régulièrement en avant son accès privilégié au président américain.

Si Trump continue parfois de saluer la carrière du Premier ministre israélien, il n’hésite plus à le critiquer publiquement.

La semaine dernière, il s’est même interrogé sur l’opportunité pour Netanyahou de briguer un nouveau mandat, estimant que son avenir politique restait une « question ouverte ».

Plus récemment, le président américain a également reproché à Israël certaines opérations militaires au Liban, affirmant avoir personnellement demandé à Netanyahou de ne pas mener de nouvelles frappes.

Cette évolution intervient alors qu’Israël se dirige vers une campagne électorale particulièrement disputée.

Le Likoud continue de présenter Benjamin Netanyahou comme le dirigeant israélien disposant des meilleures relations avec Washington. Mais les attaques répétées de Trump offrent désormais à ses adversaires un angle d’attaque inédit.

Pour plusieurs observateurs, le problème n’est pas seulement de savoir si Trump soutient encore Benjamin Netanyahou, mais l’incertitude qui entoure désormais leur relation.

À quelques mois des élections, le Premier ministre pourrait ainsi voir l’un de ses principaux atouts politiques se transformer en source de vulnérabilité.