Donald Trump : "Nous ne sommes pas encore prêts à nous retirer d’Iran, mais cela se fera très prochainement"

Le président américain, Donald Trump, a affirmé que les États-Unis n’étaient « pas encore prêts » à se retirer d’Iran, tout en évoquant un départ « dans un avenir très proche », sans préciser de calendrier ni de stratégie claire pour l’après-conflit.

Interrogé depuis le Bureau ovale sur ses plans pour l’« après-guerre », Donald Trump a éludé la question, se contentant d’affirmer que l’Iran mettrait « dix ans » à reconstruire ses capacités si les opérations militaires américaines prenaient fin. Une déclaration qui souligne la volonté de Washington de maintenir la pression sur Téhéran tout en laissant entrevoir une sortie progressive du conflit.

Le président a également renouvelé ses critiques à l’encontre de l’Otan, qu’il accuse de ne pas avoir répondu à l’appel américain visant à sécuriser le détroit d’Ormuz, bloqué par les actions iraniennes. « L’Otan fait une erreur très stupide », a-t-il lancé, regrettant l’absence de contribution, même limitée, des alliés européens.

Selon lui, une mobilisation plus appuyée de Washington aurait pu convaincre certains partenaires de participer, tout en réaffirmant que les États-Unis n’avaient « pas besoin » de leur aide. Donald Trump a toutefois indiqué ne pas envisager, à ce stade, de mesures de rétorsion contre les membres de l’Alliance.

S’agissant des alliés du Moyen-Orient, le président a salué leur attitude, sans confirmer leur participation à une éventuelle initiative américaine dans le détroit stratégique.

Enfin, interrogé sur les risques d’enlisement du conflit, notamment à la lumière des avertissements iraniens évoquant un scénario comparable à la guerre du Vietnam, Donald Trump a affiché sa confiance. « Je n’ai peur de rien », a-t-il déclaré.

Il a par ailleurs annoncé que sa rencontre avec le président chinois Xi Jinping, initialement prévue plus tôt, a été reportée de plusieurs semaines en raison du conflit en cours.