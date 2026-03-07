Donald Trump prévient : "L’Iran sera frappé très durement aujourd’hui"

Le président américain Donald Trump a averti samedi que l’Iran sera frappé « très durement aujourd’hui », à moins que le régime ne capitule. Dans un message publié sur Truth Social, il menace également de viser de nouvelles zones et de nouveaux groupes qui n’étaient pas jusqu’ici considérés comme des cibles.

« Des zones et des groupes de personnes qui n’étaient pas visés jusqu’à présent sont désormais sérieusement envisagés pour une destruction totale », écrit-il.

Donald Trump affirme par ailleurs que l’Iran n’est plus « le caïd du Moyen-Orient », le qualifiant désormais de « loser du Moyen-Orient ».

Ces déclarations interviennent après les propos du président iranien Massoud Pezeshkian, qui a assuré que l’Iran n’attaquera pas ses voisins tant qu’aucune attaque ne partira de leur territoire.

Moins d’une heure après cette déclaration, un drone frappe l’aéroport international de Dubaï, tandis que des attaques sont signalées contre l’Arabie saoudite, Bahreïn et le Qatar.

Les tensions restent extrêmement élevées dans la région, où les frappes contre l’Iran se poursuivent alors que Téhéran mène des attaques de missiles et de drones au Moyen-Orient.