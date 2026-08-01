Donald Trump refuse, pour l'heure, d'autoriser l'Ukraine à produire des missiles Patriot

Le président américain Donald Trump a affirmé vouloir faire preuve de la plus grande prudence avant d'autoriser l'Ukraine à fabriquer des missiles destinés aux systèmes de défense antiaérienne Patriot, une demande formulée par Kiev face à l'intensification des frappes russes.

Lors d'un conseil des ministres organisé à Camp David, Donald Trump a reconnu que le président ukrainien Volodymyr Zelensky souhaitait obtenir des missiles Patriot ainsi que des missiles de croisière Tomahawk.

Le chef de la Maison-Blanche a toutefois exprimé de fortes réserves quant à un éventuel transfert de cette technologie sensible.

« Ces armes sont incroyables. Nous devons faire très attention avant de laisser quelqu'un les produire », a-t-il déclaré. « Vous donnez cette technologie, et un jour, ils peuvent se retourner contre vous », a-t-il ajouté.

En visite cette semaine à Washington, Volodymyr Zelensky avait indiqué avoir discuté avec Donald Trump de l'octroi de licences de production pour les intercepteurs Patriot, une capacité jugée essentielle pour renforcer la défense aérienne ukrainienne.

Mais le président américain a confirmé que « nous n'avons pas donné notre accord. Nous en discutons », laissant entendre qu'aucune décision n'avait encore été prise.

Pour Kiev, les systèmes Patriot constituent aujourd'hui une priorité absolue. Ils figurent parmi les rares moyens capables d'intercepter les missiles balistiques russes, alors que Moscou multiplie ses frappes contre les grandes villes ukrainiennes.

L'Ukraine fait également face à une pénurie de missiles intercepteurs PAC-3, indispensables au fonctionnement de ces batteries. La question d'une production locale est donc devenue un enjeu stratégique majeur, mais Washington reste, pour l'heure, réticent à partager une technologie aussi sensible avec son allié ukrainien.