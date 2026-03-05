Donald Trump se dit favorable à un soulèvement des milices kurdes contre l’Iran

Le président américain Donald Trump s’est déclaré jeudi favorable à une éventuelle offensive des milices kurdes iraniennes contre le pouvoir de Téhéran, dans un contexte de guerre régionale qui oppose l’Iran aux États-Unis et à Israël. Dans une interview accordée à l’agence Reuters, le dirigeant américain a affirmé soutenir l’idée d’un soulèvement kurde contre la République islamique.

« Je trouve que c’est formidable qu’ils veuillent faire ça, je suis tout à fait pour », a déclaré Donald Trump, évoquant la possibilité que des groupes kurdes iraniens prennent les armes contre les autorités de Téhéran. Le président américain n’a toutefois donné aucun détail sur un éventuel soutien concret de Washington à une telle initiative.

Interrogé sur la question d’une assistance militaire ou logistique américaine — notamment sous la forme d’une protection aérienne — Trump n’a pas précisé si les États-Unis seraient prêts à s’impliquer directement dans une opération de ce type. Cette déclaration intervient alors que plusieurs médias américains ont récemment évoqué l’hypothèse d’un plan visant à soutenir des groupes kurdes opposés au régime iranien.

La Maison-Blanche a néanmoins rapidement pris ses distances avec ces informations. La porte-parole de la présidence, Karoline Leavitt, a démenti mercredi les informations selon lesquelles Donald Trump aurait autorisé un programme d’armement des milices kurdes contre l’Iran. « Les articles suggérant que le président a donné son accord pour un tel plan sont complètement faux et n’auraient pas dû être publiés », a-t-elle affirmé.

Elle a toutefois confirmé que Donald Trump avait récemment échangé avec des responsables kurdes, notamment au sujet de la présence militaire américaine dans le nord de l’Irak, où les États-Unis disposent d’une base stratégique.

Dans le même temps, les Gardiens de la Révolution, l’armée idéologique de la République islamique, ont reconnu l’existence de groupes d’opposition kurdes armés installés dans la région autonome du Kurdistan irakien, à la frontière avec l’Iran.

Ces déclarations interviennent alors que la guerre en cours fragilise la position du régime iranien et ravive les spéculations sur une possible multiplication de foyers d’insurrection contre Téhéran, notamment dans les régions périphériques où vivent plusieurs minorités ethniques opposées au pouvoir central.