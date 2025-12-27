Donald Trump temporise sur la reconnaissance du Somaliland, malgré l’initiative israélienne

Le président américain Donald Trump a affirmé qu’il n’était pas prêt à reconnaître l’indépendance du Somaliland, se démarquant ainsi de la décision récente prise par Israël. Dans un entretien accordé au New York Post, le locataire de la Maison-Blanche a indiqué vouloir « étudier » le dossier, malgré les efforts de son allié israélien pour plaider la cause de ce territoire séparatiste.

Vendredi, Israël est devenu le premier pays au monde à reconnaître officiellement le Somaliland, entité dissidente de la Somalie depuis 1991. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a annoncé son intention de porter personnellement ce message à Donald Trump lors de leur rencontre prévue lundi. Il a également évoqué la possibilité d’une intégration du Somaliland aux accords d’Abraham, qui ont conduit à la normalisation des relations entre Israël et plusieurs pays arabes.

Interrogé sur la position américaine, Donald Trump a toutefois coupé court. Invitant le journaliste à se contenter d’une réponse sans détour, il a estimé que la position des États-Unis tenait, pour l’heure, en un mot : non. Il s’est par ailleurs interrogé publiquement sur la notoriété même du Somaliland, affichant un certain scepticisme face à ce dossier.

Le président américain s’est montré tout aussi peu impressionné par l’offre formulée par les autorités locales d’accueillir une base navale américaine près du golfe d’Aden, un point stratégique à l’entrée de la mer Rouge, qualifiant cette proposition de secondaire. « Tout est à l’étude », a-t-il néanmoins précisé, revendiquant une approche pragmatique.

Ancien protectorat britannique, le Somaliland s’est séparé de la Somalie il y a plus de trente ans et a mis en place des institutions relativement stables, contrastant avec l’instabilité persistante de Mogadiscio. Malgré le soutien de partenaires régionaux comme l’Éthiopie ou les Émirats arabes unis, sa reconnaissance internationale demeure largement contestée.