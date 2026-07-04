Double séisme au Venezuela : 2645 morts et 12.666 blessés (nouveau bilan)

Le bilan des deux puissants séismes qui ont frappé le Venezuela la semaine dernière continue de s'aggraver. Selon le ministère vénézuélien de l'Information, 2 645 personnes ont perdu la vie, plus de 12 000 ont été blessées et près de 15 000 habitants se retrouvent sans abri.

La vice-présidente et présidente par intérim, Delcy Rodríguez, a décrété plusieurs jours de deuil national, tout en affirmant que les opérations de recherche et de secours se poursuivent. Les équipes de secours continuent de rechercher des disparus et d'éventuels survivants ensevelis sous les décombres dans plusieurs zones du pays.

Rodríguez a également salué l'arrivée d'une mission d'experts israéliens, déployée avec la coordination de la communauté juive du Venezuela. Cette équipe est chargée d'évaluer la stabilité des bâtiments endommagés, de participer aux opérations de sécurisation des infrastructures et d'utiliser des technologies avancées pour détecter d'éventuels survivants ou victimes sous les ruines.

Dans le même temps, les autorités ont mobilisé l'ensemble du système de santé public et privé afin de prendre en charge les milliers de blessés.

La mission israélienne a indiqué que son déploiement avait été validé après une coordination menée par le Conseil de sécurité nationale israélien, malgré l'absence de relations diplomatiques entre Israël et le Venezuela.

Les deux tremblements de terre, d'une magnitude de 7,2 et 7,5, ont frappé la région de Caracas jeudi dernier. Le second est considéré comme le plus puissant enregistré dans le pays depuis un siècle. Les secousses ont provoqué l'effondrement de nombreux bâtiments et causé des dégâts estimés à plusieurs milliards de dollars, tandis que les opérations de secours se poursuivent dans l'espoir de retrouver d'éventuels survivants.