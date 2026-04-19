Emmanuel Macron recevra Nawaf Salam mardi, annonce l'Elysée

Le président français Emmanuel Macron recevra mardi à l’Élysée le Premier ministre libanais Nawaf Salam, dans un contexte de grande instabilité au Liban, où un cessez-le-feu fragile est actuellement en vigueur. Cette rencontre s’inscrit dans une intensification des efforts diplomatiques visant à consolider la trêve et à éviter une nouvelle escalade dans la région.

« Cette visite sera l’occasion pour le chef de l’Etat de rappeler son attachement au respect plein et entier du cessez-le-feu au Liban, le soutien de la France à l’intégrité territoriale du pays et aux actions entreprises par l’Etat libanais pour assurer la souveraineté pleine et entière du pays et le monopole des armes », a souligné la présidence française. Les discussions porteront également sur « le soutien humanitaire aux populations déplacées et la poursuite des réformes économiques et financières indispensables à la consolidation de la souveraineté du Liban, à sa reconstruction et au rétablissement de sa prospérité ».

La visite de Nawaf Salam intervient dans un climat particulièrement tendu, après la mort samedi d’un Casque bleu français dans une embuscade attribuée au Hezbollah, qui a également fait trois blessés. Dénonçant une « attaque inacceptable », Emmanuel Macron « appellera les autorités libanaises à faire toute la lumière sur celle-ci, à identifier et poursuivre sans délai les responsables ». « Les soldats de la Finul, qui exercent leurs missions dans des conditions difficiles et appuient l’acheminement de l’aide humanitaire au Sud-Liban, ne doivent en aucun cas être pris pour cible », insiste l’Elysée.

Plus tôt dans la journée, le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot a rappelé que la France restait pleinement engagée sur le plan diplomatique, se disant « en contact avec toutes les parties », dans le cadre des efforts internationaux pour maintenir le cessez-le-feu instauré à l’initiative de Donald Trump.