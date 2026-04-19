Emmanuel Macron recevra Nawaf Salam mardi, annonce l'Elysée

Plus tôt dans la journée, le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot a rappelé que la France restait pleinement engagée sur le plan diplomatique.

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Le président français Emmanuel Macron
Le président français Emmanuel Macron AP Photo/Geert Vanden Wijngaert

Le président français Emmanuel Macron recevra mardi à l’Élysée le Premier ministre libanais Nawaf Salam, dans un contexte de grande instabilité au Liban, où un cessez-le-feu fragile est actuellement en vigueur. Cette rencontre s’inscrit dans une intensification des efforts diplomatiques visant à consolider la trêve et à éviter une nouvelle escalade dans la région.

« Cette visite sera l’occasion pour le chef de l’Etat de rappeler son attachement au respect plein et entier du cessez-le-feu au Liban, le soutien de la France à l’intégrité territoriale du pays et aux actions entreprises par l’Etat libanais pour assurer la souveraineté pleine et entière du pays et le monopole des armes », a souligné la présidence française. Les discussions porteront également sur « le soutien humanitaire aux populations déplacées et la poursuite des réformes économiques et financières indispensables à la consolidation de la souveraineté du Liban, à sa reconstruction et au rétablissement de sa prospérité ».

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La Grande Édition | Avec David Neeman | 16/04/2026

La visite de Nawaf Salam intervient dans un climat particulièrement tendu, après la mort samedi d’un Casque bleu français dans une embuscade attribuée au Hezbollah, qui a également fait trois blessés. Dénonçant une « attaque inacceptable », Emmanuel Macron « appellera les autorités libanaises à faire toute la lumière sur celle-ci, à identifier et poursuivre sans délai les responsables ». « Les soldats de la Finul, qui exercent leurs missions dans des conditions difficiles et appuient l’acheminement de l’aide humanitaire au Sud-Liban, ne doivent en aucun cas être pris pour cible », insiste l’Elysée.

Plus tôt dans la journée, le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot a rappelé que la France restait pleinement engagée sur le plan diplomatique, se disant « en contact avec toutes les parties », dans le cadre des efforts internationaux pour maintenir le cessez-le-feu instauré à l’initiative de Donald Trump.

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