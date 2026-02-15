Epstein et Israël : un agent de mannequins sous le feu des documents secrets

Parmi les millions de documents et de photos rendus publics dans le cadre de l’affaire Jeffrey Epstein, le nom d’Ofer Refaeli, agent de mannequins israélien, a émergé. Les correspondances entre Refaeli et Epstein révèlent des liens avec l’agence internationale MC2, accusée par plusieurs victimes de fournir des jeunes filles mineures à Epstein.

Ofer Refaeli, basé à Tel Aviv, a fondé la branche israélienne de MC2 et a entretenu des contacts étroits avec Jean-Luc Brunel et Epstein. Selon les témoignages, d’autres branches de l’agence auraient mis à disposition des centaines de mannequins mineures, souvent issues de milieux défavorisés, sous prétexte de leur offrir une carrière prometteuse. Les courriels publiés montrent les échanges professionnels entre Refaeli, Brunel et Epstein, incluant l’envoi de photos de jeunes filles et la coordination de voyages à l’international, notamment en Russie, Ukraine, Cambodge et Thaïlande.

Refaeli, ancien mannequin dans les années 1980, a assuré n’avoir jamais participé aux activités criminelles ni au réseau de pédophilie associé à Epstein. « L’agence israélienne m’appartient depuis 2000. Elle n’a jamais été financée par Epstein ou Brunel. Je n’ai jamais su que des mannequins étaient envoyées sur l’île d’Epstein et je n’ai rien à voir avec cette affaire », a-t-il déclaré.

Entre 2004 et 2005, Refaeli a également dirigé les branches de MC2 à New York et Miami, périodes clés du scandale Epstein. Les enquêtes publiées en 2010 et 2013 ont révélé un réseau de trafic de mineures au sein de certaines branches de l’agence, impliquant des jeunes filles âgées de 12 à 17 ans, souvent issues de situations précaires, promises à une carrière de mannequin mais exploitées par des hommes fortunés. Epstein et Brunel ont été arrêtés dans le cadre de ces enquêtes et sont décédés par la suite, aucun lien pénal n’ayant été retenu contre Refaeli.

L’agence de Tel Aviv reste active sous la direction de Refaeli, qui continue de nier toute implication dans le trafic de mineures.