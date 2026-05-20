Erdogan assure à Trump qu’une "solution raisonnable" avec l’Iran est possible

Le président turc Recep Tayyip Erdoğan a affirmé jeudi avoir indiqué à Donald Trump qu’une « solution raisonnable » pouvait être trouvée avec l’Iran, à l’occasion d’un entretien téléphonique entre les deux dirigeants.

Selon un communiqué de la présidence turque, Recep Tayyip Erdogan a salué la prolongation du cessez-le-feu entre Washington et Téhéran, qu’il considère comme « un développement positif » pour la région.

Le chef de l’État turc a également estimé que les différends opposant les États-Unis et l’Iran pouvaient être réglés par la voie diplomatique.

Au cours de cet échange, Erdogan a aussi évoqué la situation régionale, jugeant que le retour de la stabilité en Syrie constituait « un acquis important » pour le Moyen-Orient.

Il a par ailleurs appelé à empêcher une aggravation de la situation au Liban, alors que les affrontements se poursuivent entre Israël et le Hezbollah.

De son côté, Donald Trump a qualifié sa conversation avec Recep Tayyip Erdogan de « très bonne », affirmant que les deux dirigeants entretenaient « une très bonne relation ».