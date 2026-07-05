Erdogan aurait fait pression sur Trump pour annuler une opération terrestre contre l’Iran

Des sources occidentales ont indiqué à i24NEWS que le président turc Recep Tayyip Erdoğan aurait exhorté le président américain Donald Trump à renoncer à une opération militaire terrestre en Iran, dans le contexte de l’opération « Rugissement du lion » lancée fin février.

Selon ces mêmes sources, ces échanges seraient intervenus lors d’un entretien téléphonique entre les deux dirigeants, au cours duquel Ankara aurait exprimé de vives réserves sur l’escalade militaire envisagée. Cette intervention aurait, toujours selon ces allégations, contribué à la décision d’annuler in extremis le plan opérationnel.

Les sources affirment également que le président turc aurait coordonné sa position avec le président syrien Ahmed al-Sharaa, dans le cadre de consultations diplomatiques régionales.

Le plan initial, tel que décrit par ces sources, prévoyait une coopération entre forces américaines et israéliennes ainsi que des combattants kurdes iraniens basés en Irak. L’objectif évoqué consistait à lancer une offensive terrestre en Iran, établir un corridor vers Téhéran et créer une percée en direction des centres du pouvoir iranien, dans une logique de renversement du régime.

Toujours selon ces informations, le plan aurait été abandonné malgré des recommandations favorables émanant de responsables militaires américains, notamment au sein du CENTCOM et du Pentagone.

Les sources évoquent par ailleurs des tensions entre alliés régionaux, l’Arabie saoudite exprimant son mécontentement quant à l’issue du conflit, estimant ne pas avoir obtenu les garanties de sécurité attendues.

Enfin, il est affirmé que l’armée israélienne aurait préparé des scénarios d’urgence visant notamment Mojtaba Khamenei, fils et successeur du guide suprême éliminé Ali Khanei, dans l’éventualité d’une prolongation des combats.

Un cessez-le-feu conditionnel entre les États-Unis et l’Iran est entré en vigueur le 8 avril, mettant fin aux hostilités actives.