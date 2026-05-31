Téhéran sauvé par les pressions turques et arabes ?

Des sources sécuritaires israéliennes critiquent la manière dont la confrontation avec l’Iran a été gérée, estimant qu’une occasion d’affaiblir fortement le régime de Téhéran aurait été manquée.

Selon Maariv, Israël et les États-Unis avaient préparé, en coordination avec le CENTCOM, un plan militaire plus large visant des centres de commandement, des infrastructures vitales et les secteurs pétrolier, gazier et énergétique iraniens.

Ce plan devait aussi s’appuyer sur des forces locales d’opposition à l’intérieur de l’Iran, notamment des éléments kurdes, afin de provoquer une pression interne contre le régime et de modifier l’équilibre du pouvoir à Téhéran.

Mais selon ces sources, Washington n’a finalement pas donné son feu vert à la mise en œuvre complète du dispositif.

Israël attribue ce recul à plusieurs pressions politiques extérieures. La Turquie de Recep Tayyip Erdogan aurait notamment exprimé son inquiétude face à un soutien aux groupes kurdes en Iran, craignant que cela renforce l’influence kurde dans toute la région.

Des pays du Golfe auraient aussi redouté qu’une extension des opérations militaires contre l’Iran entraîne des frappes sur les infrastructures énergétiques, avec des conséquences directes sur les marchés mondiaux du pétrole et du gaz.

Ces pressions, combinées à des réserves au sein même de l’administration américaine, auraient conduit la Maison-Blanche à réduire l’ampleur des opérations et à bloquer certaines phases clés du plan.

Dans les milieux sécuritaires israéliens, certains estiment que cette prudence a permis au régime iranien de préserver la cohésion de ses institutions politiques et sécuritaires.

Les mêmes sources redoutent désormais qu’un éventuel accord entre Washington et Téhéran, incluant un allègement des sanctions ou le déblocage de fonds iraniens, donne au régime de nouvelles ressources pour reconstruire ses capacités économiques et militaires.