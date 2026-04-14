États-Unis, Israël et Liban : des discussions "productives" en vue de négociations directes

Les États-Unis, Israël et le Liban ont salué des discussions « productives » à l’issue d’une réunion trilatérale inédite tenue à Washington, présentée comme une étape vers le lancement de négociations directes entre Beyrouth et Jérusalem. Dans un communiqué commun, les trois parties ont toutefois précisé qu’il s’agissait d’un cadre préparatoire, et non encore de véritables pourparlers de paix.

« Les États-Unis félicitent les deux pays pour cette étape historique » et expriment leur soutien à la poursuite des discussions, tout en appuyant les efforts du gouvernement libanais pour « rétablir le monopole de la force et mettre fin à l’influence excessive de l’Iran », indique le texte. Washington affiche également son ambition de dépasser le cadre de l’accord de cessez-le-feu de 2024, resté largement inappliqué, notamment en ce qui concerne le désarmement du Hezbollah et son retrait du sud du Liban.

Dans ce contexte, les États-Unis ont réaffirmé leur soutien au droit d’Israël à se défendre face aux attaques persistantes du Hezbollah, tout en soulignant qu’un éventuel cessez-le-feu au Liban devra résulter de discussions directes entre Israël et le Liban, indépendamment des autres dynamiques régionales.

De son côté, Beyrouth met en avant « la nécessité urgente » de rétablir le cessez-le-feu et insiste sur « les principes d’intégrité territoriale et de souveraineté pleine et entière », tout en appelant à des mesures concrètes pour répondre à la crise humanitaire provoquée par le conflit.

Israël, pour sa part, réaffirme son objectif de désarmer « tous les groupes terroristes non étatiques » et de démanteler leurs infrastructures au Liban, tout en se disant prêt à travailler avec les autorités libanaises pour garantir la sécurité des deux populations. Jérusalem a également exprimé sa volonté de s’engager dans des négociations directes afin de résoudre les différends en suspens et d’aboutir à une paix durable.

Enfin, les trois parties ont convenu de lancer des négociations directes « à une date et dans un lieu à déterminer », sans calendrier précis à ce stade. Une ouverture diplomatique qui intervient alors que les combats entre Israël et le Hezbollah se poursuivent, malgré une trêve conclue parallèlement sur le dossier iranien.