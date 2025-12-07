États-Unis : la communauté juive iranienne se mobilise pour libérer le dernier juif détenu en Iran

La communauté juive d'origine iranienne aux États-Unis se mobilise activement ces jours-ci pour obtenir la libération de Kamran Hekmati, le dernier juif encore détenu à Téhéran depuis le conflit avec Israël en juin dernier, a rapporté Kan ce dimanche.

Durant la guerre entre Israël et l'Iran, des dizaines de juifs iraniens ont été arrêtés par les autorités, soupçonnés de collaboration avec Israël. À cette période, le régime des ayatollahs était en état de paranoïa absolue suite aux opérations militaires, et la minorité juive s'est retrouvée dans la ligne de mire.

Tous les juifs iraniens arrêtés dans le contexte du conflit avec Israël ont été libérés, à l'exception d'un seul : Kamran Hekmati, un juif américano-iranien âgé de 70 ans. Parti de New York en mai dernier pour rendre visite à sa famille en Iran, il a été arrêté alors qu'il s'apprêtait à quitter le pays après l'opération militaire de juillet. Il est accusé de liens avec Israël, qu'il avait visité pour la dernière fois il y a 13 ans.

Contrairement aux autres détenus qui ont été relâchés, Hekmati a été condamné à plusieurs années de prison. La communauté juive d'origine iranienne aux États-Unis multiplie actuellement les démarches auprès de nombreux interlocuteurs, incluant des militants orthodoxes influents de New York, pour tenter d'obtenir sa libération. Il est actuellement incarcéré dans la tristement célèbre prison d'Evin à Téhéran.

Le mois dernier, des membres de sa famille se sont confiés anonymement au New York Times pour attirer l'attention sur son cas. Hekmati, bijoutier de profession à Manhattan, s'était rendu en Iran à de nombreuses reprises sans rencontrer de problèmes, jusqu'au conflit avec Israël. Lors de son arrestation, les forces de sécurité iraniennes ont confisqué son passeport, son téléphone portable et ses comptes sur les réseaux sociaux.