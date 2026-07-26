États-Unis : le manque d'intercepteurs a freiné une escalade contre l'Iran (New York Times)

L'administration du président Donald Trump aurait renoncé à intensifier sa campagne militaire contre l'Iran en raison de préoccupations liées à l'épuisement des stocks d'intercepteurs, rapporte le New York Times, citant deux personnes informées des discussions.

Vendredi, Donald Trump avait laissé entendre que les États-Unis pourraient renforcer leurs frappes aériennes contre l'Iran. Toutefois, après consultation de ses principaux conseillers, le président aurait finalement décidé de suspendre, pour le moment, toute escalade militaire.

Selon le quotidien américain, le chef d'état-major interarmées, le général Dan Caine, a averti en privé que si les forces américaines étaient en mesure de mener une opération militaire d'envergure contre l'Iran, les stocks d'intercepteurs mis à la disposition du Commandement central américain (CENTCOM) seraient rapidement épuisés.

D'après le journal, d'autres responsables de l'administration ont également exprimé des doutes quant à l'efficacité d'une intensification des frappes. Ils estiment qu'au lieu de pousser Téhéran à reprendre les négociations, une campagne militaire plus agressive risquerait de renforcer l'unité du régime iranien face à ce qu'il présente comme une menace étrangère.

Vendredi a marqué la première journée d'accalmie après près de deux semaines d'affrontements. Durant cette période, les États-Unis ont mené des frappes aériennes nocturnes contre des cibles militaires iraniennes, auxquelles Téhéran a répondu par des attaques visant des installations militaires américaines dans la région.