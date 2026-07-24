L'Iran aurait rejeté une proposition irakienne de cessez-le-feu avec les États-Unis

L'Iran a refusé une proposition de cessez-le-feu avec les États-Unis transmise par le Premier ministre irakien Ali al-Zaidi, a rapporté vendredi le New York Times en s'appuyant sur des sources iraniennes. Lors d'une visite à Téhéran, le chef du gouvernement irakien aurait présenté cette offre à des responsables des Gardiens de la révolution chargés des négociations.

Selon le quotidien américain, les responsables iraniens ont écarté toute trêve provisoire qui ne réglerait pas définitivement la question de la liberté de navigation dans le détroit d'Ormuz, devenue l'un des principaux points de blocage entre Washington et Téhéran.

Ali al-Zaidi avait rencontré le président américain Donald Trump à la Maison Blanche au début du mois. D'après un responsable politique irakien, plusieurs pays du Golfe font parallèlement pression sur Bagdad pour qu'il neutralise les milices pro-iraniennes, accusées d'avoir participé à de nombreuses attaques contre eux ces derniers mois. Soutenu à la fois par Washington et par les États du Golfe, le Premier ministre irakien aurait fixé à la fin du mois de septembre l'objectif de désarmer ces groupes.

Le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi a toutefois nié jeudi toute médiation irakienne entre l'Iran et les États-Unis. "L'Iran n'a pas besoin d'un intermédiaire face aux États-Unis. Le problème réside dans leur approche déraisonnable et hégémonique", a-t-il déclaré.

En Israël, les autorités chercheraient dans le même temps à obtenir de Donald Trump un "feu vert" pour frapper des cibles iraniennes encore inscrites sur la liste de l'armée de l'air. Une telle opération pourrait entraîner une nouvelle salve de missiles iraniens contre le territoire israélien. Le niveau d'alerte aurait été relevé au sein de l'armée de l'air, de la défense antiaérienne et du renseignement militaire.