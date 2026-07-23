Israël se dit prêt à frapper l'Iran si Donald Trump donne son feu vert

Israël est prêt à mener de nouvelles frappes en Iran si le président américain Donald Trump l'y autorise, ont affirmé jeudi soir des responsables israéliens à la chaîne publique Kan. L'État hébreu chercherait notamment à obtenir un "feu vert" pour viser des objectifs figurant encore dans la banque de cibles de l'armée de l'air, parmi lesquels des infrastructures énergétiques.

Une telle opération pourrait toutefois provoquer des tirs iraniens contre le territoire israélien. Dans cette perspective, l'armée a relevé son niveau de préparation au sein de l'aviation, de la défense aérienne et du renseignement militaire.

Les autorités israéliennes attendent désormais la décision de Donald Trump concernant une éventuelle intensification majeure des opérations américaines en Iran et la participation possible d'Israël. Les pays du Golfe s'opposeraient à une intervention israélienne, par crainte d'un élargissement du conflit.

Le président américain n'a encore arrêté aucune décision. Il pourrait privilégier une stratégie graduelle, en renforçant d'abord les frappes américaines avant de déterminer s'il autorise Israël à intervenir. L'instruction donnée la semaine dernière à Jérusalem de ne pas attaquer tant que l'Iran ne visait pas directement Israël ne serait désormais plus en vigueur.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou doit exceptionnellement tenir vendredi une consultation sécuritaire restreinte, avant une réunion du cabinet politico-sécuritaire dimanche.

Le député du Likoud Moshe Saada a affirmé jeudi qu'une attaque israélienne pourrait survenir prochainement, "peut-être même ce week-end". Le parti au pouvoir a cependant précisé qu'il ne faisait pas partie des responsables informés du dossier, tandis qu'un responsable sécuritaire a sèchement relativisé la portée de ses déclarations.

À Ramat Gan, Eilat et Karmiel, les municipalités ont ordonné l'ouverture des abris publics par mesure de précaution, tout en soulignant qu'aucun changement n'avait été apporté aux consignes du commandement du Front intérieur.

Cette montée en alerte intervient alors que les États-Unis ont renforcé leur dispositif militaire au Moyen-Orient. Selon le Wall Street Journal, des forces spéciales, des avions de combat, des ravitailleurs et des bombardiers B-1 ont été placés en état de préparation, tandis que plus de 150 membres du personnel médical militaire ont été envoyés en Allemagne pour accueillir d'éventuels blessés.