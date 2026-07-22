Après les menaces de Donald Trump, le risque d’une attaque iranienne contre Israël augmente

Israël a relevé son niveau de vigilance face au risque d’un affrontement direct avec l’Iran, alors que les États-Unis préparent une intensification de leur campagne militaire dans les prochains jours, a rapporté mercredi soir la chaîne publique israélienne Kan.

Selon la chaîne, les menaces de Donald Trump de détruire une infrastructure nationale iranienne après chaque attaque de Téhéran augmentent la probabilité d’une riposte contre Israël. Les responsables israéliens se préparent notamment à d’éventuels tirs de missiles iraniens, qui pourraient entraîner une reprise des frappes de Tsahal en Iran.

Washington aurait informé Jérusalem de son intention d’engager prochainement des bombardiers lourds, pour la première fois depuis le début de l’escalade actuelle. L’une de leurs principales cibles pourrait être le site souterrain de Pickaxe Mountain, que Donald Trump a promis de frapper "prochainement".

Ce complexe est devenu une cible prioritaire après la transmission aux États-Unis de renseignements israéliens selon lesquels l’Iran aurait déplacé des centrifugeuses dans les tunnels creusés sous la montagne. Ce transfert aurait été effectué après l’opération israélienne menée en juin 2025 contre le programme nucléaire iranien.

La coordination sécuritaire étroite entre les États-Unis et Israël vise à permettre à Jérusalem de se préparer à une éventuelle décision iranienne d’élargir le conflit. L’administration américaine préférerait néanmoins maintenir Israël en dehors du nouveau cycle de frappes aussi longtemps que possible.

Parallèlement, des discussions sont en cours en vue d’une possible rencontre entre le Premier ministre Benjamin Netanyahou et le président américain Donald Trump la semaine prochaine. Aucune réunion n’a toutefois été fixée et aucun préparatif concret n’a été engagé pour un nouveau déplacement du chef du gouvernement israélien à Washington, en raison de l’incertitude et de la forte sensibilité de la situation régionale.