Netanyahou-Trump : rencontre incertaine, Vance dément tout blocage

Le déplacement de Benjamin Netanyahou aux États-Unis, envisagé la semaine prochaine pour assister aux funérailles du sénateur républicain Lindsey Graham et rencontrer Donald Trump, n’est toujours pas confirmé. Un responsable israélien a confié au Times of Israel que l’organisation du voyage demeure en suspens, alors que plusieurs informations font état d’une certaine réticence du président américain à arrêter une date pour l’entretien.

Le cabinet du Premier ministre avait annoncé que Benjamin Netanyahou avait reporté une visite initialement prévue la semaine dernière afin de pouvoir participer aux obsèques de Lindsey Graham. Mais, à ce stade, aucune rencontre avec Donald Trump n’a été officiellement inscrite à l’agenda. Les deux dirigeants ne se sont pas vus en personne depuis février, avant la guerre américano-israélienne contre l’Iran.

Dans ce contexte, Ynet a rapporté que l’entourage du vice-président JD Vance chercherait à empêcher la tenue du rendez-vous. Selon des responsables israéliens anonymes cités par le média, l’équipe de Vance craindrait que Benjamin Netanyahou ne tente de convaincre Donald Trump d’adopter une ligne plus offensive face à Téhéran, alors que le vice-président privilégierait une issue diplomatique aux tensions actuelles.

Le bureau de JD Vance a catégoriquement rejeté ces accusations. "C’est une information 100 % fausse, et nous l’aurions dit à Ynet s’ils avaient pris la peine de contacter notre équipe", a réagi sur X sa directrice de la communication, Taylor Van Kirk.

Ce démenti intervient sur fond de désaccords croissants autour de la politique iranienne. JD Vance a récemment accusé certains responsables israéliens de chercher à torpiller le protocole d’entente conclu entre Washington et Téhéran. Lors d’un podcast, il avait vivement attaqué ceux qui, en Israël, tenteraient selon lui de faire échouer cet accord, déclarant qu’ils pouvaient "aller en enfer".