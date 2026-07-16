Benjamin Netanyahou décale sa visite aux États-Unis après le report des obsèques de Lindsey Graham

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a reporté son déplacement prévu aux États-Unis, a annoncé jeudi son bureau. Cette décision fait suite au report des funérailles de l'ancien sénateur américain Lindsey Graham, désormais programmées pour la fin du mois.

Benjamin Netanyahou devait initialement s'envoler pour Washington samedi soir afin d'assister aux obsèques de Lindsey Graham et de rencontrer le président américain Donald Trump. Selon des sources citées par le Jerusalem Post, il devait rester dans la capitale américaine jusqu'à mardi, même si le programme définitif de sa visite n'avait pas encore été officiellement arrêté.

Ce déplacement aurait constitué la première visite officielle de Benjamin Netanyahou à Washington depuis la guerre contre l'Iran. Son dernier voyage aux États-Unis remontait au mois de février.

Le Premier ministre israélien et Donald Trump avaient récemment évoqué la perspective d'une rencontre lors d'un entretien téléphonique. Benjamin Netanyahou avait appelé le président américain pour le féliciter à l'occasion du 250e anniversaire de l'indépendance des États-Unis. Les deux dirigeants étaient alors convenus de se rencontrer "prochainement".

Aucune nouvelle date n'a pour l'instant été annoncée pour le déplacement du Premier ministre israélien.