"Ce n'est pas le bon moment" : les coulisses du report de la rencontre Netanyahou-Trump

La rencontre entre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et le président américain Donald Trump, qui devait se tenir la semaine prochaine, a été reportée. Si la raison officiellement avancée est le décalage des cérémonies funéraires de l'ancien sénateur Lindsey Graham, d'autres considérations auraient également pesé dans la décision, selon des informations révélées jeudi soir par i24NEWS.

Ces derniers jours, le bureau du Premier ministre aurait déployé d'importants efforts pour organiser une rencontre avec Donald Trump lors du déplacement prévu de Benjamin Netanyahou aux États-Unis. Ces démarches n'ont toutefois pas abouti : aucune date n'a été arrêtée et les deux parties ne sont pas parvenues à s'entendre sur les sujets qui devaient être abordés ni sur les résultats attendus de l'entretien.

Ces préparatifs en amont, habituels avant une rencontre entre dirigeants, auraient notamment achoppé sur le contexte particulièrement tendu entre Israël et l'administration américaine. L'échec du mémorandum d'entente conclu avec l'Iran aurait provoqué des désaccords à Washington, auxquels se sont ajoutées les critiques formulées mercredi par le vice-président américain J. D. Vance.

Ce dernier avait dénoncé ce qu'il présentait comme une tentative israélienne d'influencer la position de l'administration Trump concernant l'accord avec Téhéran.

Selon une source au fait du dossier, ces éléments ont contribué à la décision de Benjamin Netanyahou de renoncer, pour le moment, à son déplacement. "Netanyahou ne souhaite pas actuellement participer à un spectacle à la Maison-Blanche. Ce n'est tout simplement pas le bon moment", a-t-elle déclaré.