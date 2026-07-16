Israël se prépare à une possible escalade entre les États-Unis et l'Iran dès la semaine prochaine

Israël se prépare à une possible intensification des affrontements entre les États-Unis et l'Iran la semaine prochaine, alors que Washington pourrait élargir ses frappes à des infrastructures civiles iraniennes, rapporte jeudi la chaîne israélienne N12.

Jusqu'à présent, les opérations américaines ont principalement visé des installations militaires. Mais les récentes déclarations du président Donald Trump laissent entrevoir un changement de stratégie si Téhéran refuse de reprendre les négociations.

Dans un entretien accordé à Fox News, Donald Trump a menacé de s'en prendre aux centrales électriques, aux ponts et, à terme, aux infrastructures énergétiques iraniennes. "La semaine prochaine, la situation deviendra vraiment très difficile pour eux", a-t-il déclaré, affirmant que ces sites seraient visés si l'Iran ne revenait pas à la table des négociations.

Un haut responsable israélien cité par N12 a indiqué que le pays se préparait "à une escalade de la confrontation" et restait prêt à faire face à tout scénario susceptible d'affecter Israël. Les évaluations actuelles considèrent néanmoins que le conflit demeure limité et que l'État hébreu n'y participe pas directement.

Parallèlement, le Qatar aurait transmis à Washington et à Téhéran une nouvelle proposition destinée à relancer les discussions et à réduire les tensions, selon deux diplomates arabes cités par la chaîne. Les responsables iraniens jugeraient cette offre relativement favorable à leurs positions. Les attaques visant le Qatar auraient en outre cessé depuis sa présentation.