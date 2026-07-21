Les déclarations de Donald Trump ravivent le scénario d’une entrée en guerre d’Israël contre l'Iran

Les dernières déclarations de Donald Trump sur l’Iran renforcent en Israël l’hypothèse d’une extension du conflit et d’une participation directe de Tsahal à une campagne militaire de grande ampleur aux côtés des États-Unis, estime Yossi Yehoshua, analyste militaire sur i24NEWS, dans un article publié mardi.

Cette perspective contraste avec les propos tenus plus tôt par le ministre israélien des Finances Betsalel Smotrich, qui avait jugé préférable pour Israël de maintenir un affrontement limité et ciblé. Le discours du président américain semble toutefois dessiner une autre trajectoire : celle d’une offensive destinée à obtenir une victoire décisive plutôt qu’à prolonger des échanges de frappes contenus.

Si Washington mettait à exécution ses menaces et lançait une opération massive contre l’Iran, Israël aurait peu de chances de rester à l’écart, notamment en raison de la coopération militaire étroite entre les deux pays et de la nature des objectifs visés.

La vigilance du système de défense israélien, déjà élevée, aurait encore été renforcée au cours des dernières vingt-quatre heures. Les responsables sécuritaires suivent désormais de près les décisions de la Maison-Blanche, considérant que celles-ci détermineront en grande partie l’ampleur et le rythme des prochaines opérations.

Cette tension est également alimentée par la publication aux États-Unis d’informations sensibles concernant de récents développements militaires iraniens, dont l’origine serait israélienne. Leur divulgation soulève des interrogations sur la date à laquelle ces renseignements ont été obtenus et sur les raisons pour lesquelles les sites concernés n’auraient pas été visés lors des précédentes phases du conflit.

Les mouvements militaires américains dans la région constituent un autre signal surveillé de près. Une importante redistribution des forces est en cours, et le nombre d’avions ravitailleurs américains attendus d’ici la fin de la semaine devrait dépasser nettement celui observé lors du précédent cycle de combats.

Toute conclusion reste néanmoins prudente, Donald Trump étant connu pour ses revirements rapides et pouvant encore privilégier une reprise des négociations. À ce stade, ses déclarations et le déploiement américain font toutefois monter la probabilité d’une intensification des frappes et d’un engagement israélien plus large contre l’Iran.