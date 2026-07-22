Selon Israël, les États-Unis ne pourraient pas détruire le site nucléaire souterrain de « Pickaxe Mountain »

Les autorités israéliennes estiment que le complexe nucléaire souterrain iranien de « Pickaxe Mountain », situé près de Natanz, est désormais suffisamment avancé pour accueillir une installation d'enrichissement d'uranium et qu'il serait impossible de le détruire entièrement, même avec les capacités militaires actuelles des États-Unis.

Selon des informations de Galei Zahal (Army Radio), le site abriterait déjà des centrifugeuses ainsi que les équipements nécessaires à la mise en service d'une usine d'enrichissement, bien qu'elle ne soit pas encore opérationnelle.

Les évaluations israéliennes indiquent que l'Iran se prépare à exploiter un complexe entièrement souterrain capable d'assurer l'ensemble du processus d'enrichissement de l'uranium. L'introduction d'uranium enrichi sur le site constituerait, selon les responsables de la défense israélienne, une « ligne rouge », car elle pourrait permettre à Téhéran d'enrichir rapidement l'uranium jusqu'au seuil de 90 %, nécessaire à la fabrication d'une arme nucléaire.

Si les responsables israéliens jugent que le complexe ne pourrait pas être totalement détruit par une frappe américaine, ils estiment néanmoins qu'il pourrait être neutralisé afin d'empêcher sa mise en service.

Les informations publiées par Galei Zahal, s'appuyant sur une étude de l'Institute for Science and International Security (ISIS) de David Albright, indiquent que le chantier, lancé en 2020, prend place au cœur d'une montagne de granite. Le complexe souterrain, situé à plus de 100 mètres de profondeur, disposerait d'au moins deux accès et pourrait, une fois achevé, héberger une vaste installation d'enrichissement comprenant des milliers de centrifugeuses.

Le rapport indique également que l'Iran a renforcé la protection du site au cours de l'année 2025, notamment en installant une clôture de sécurité, en ajoutant des couches de béton et de terre autour des accès et en condamnant certaines entrées.

Les chercheurs estiment que le complexe est toujours en construction, mais qu'une fois achevé, il pourrait devenir un élément central du programme nucléaire iranien. Ils soulignent toutefois que certaines infrastructures essentielles, comme les systèmes électriques, de ventilation et de soutien logistique, pourraient demeurer vulnérables à des frappes ciblées.