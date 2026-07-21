Andrea Stricker : "L'Iran n'a pas renoncé à ses ambitions nucléaires"

Le mystérieux complexe souterrain de Pickaxe Mountain pourrait devenir le prochain enjeu majeur du bras de fer entre Washington et Téhéran. Invitée de La Grande Édition, Andrea Stricker, directrice adjointe du programme de non-prolifération et de biodéfense à la Foundation for Defense of Democracies (FDD), estime que ce site pourrait abriter des activités cruciales pour le programme nucléaire iranien.

Selon l'experte, les renseignements américains et israéliens indiquent que le complexe servirait notamment à l'assemblage de centrifugeuses profondément enfouies sous la montagne. Une installation qui pourrait permettre à l'Iran de relancer l'enrichissement d'uranium, voire de poursuivre le développement d'armes nucléaires.

Pour Andrea Stricker, les récentes frappes n'ont en rien modifié les ambitions du régime iranien. Au contraire, Téhéran chercherait à préserver ses capacités stratégiques en attendant un contexte politique plus favorable, notamment la fin de l'administration Trump.

L'experte estime ainsi que Donald Trump est confronté à une pression croissante pour neutraliser Pickaxe Mountain avant qu'il ne soit trop tard. Si une destruction complète du site par des bombes anti-bunkers paraît difficile en raison de sa profondeur, plusieurs options restent envisageables, comme frapper les accès du complexe afin d'en empêcher l'exploitation, voire mener une opération commando, une hypothèse qu'elle juge toutefois particulièrement risquée.

Autre sujet d'inquiétude : l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) n'a jamais inspecté cette installation. Faute d'accès, les évaluations reposent essentiellement sur les renseignements occidentaux, renforçant les interrogations sur les activités réelles menées au cœur de cette montagne devenue l'un des symboles de la course nucléaire iranienne.