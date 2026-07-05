Iran : des travaux repérés près du site nucléaire de Natanz

De récentes images satellites montrent une reprise d'activités de construction à proximité du complexe nucléaire iranien de Natanz, suscitant des interrogations sur le respect du mémorandum d'entente conclu entre Téhéran et Washington.

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Selon un rapport de l'Institute for Science and International Security (ISIS), un centre de recherche basé à Washington, des engins et des ouvriers ont été observés autour du complexe souterrain connu sous le nom de « Pickaxe Mountain », situé à proximité de l'installation d'enrichissement de Natanz. Les images semblent montrer des travaux destinés à renforcer les entrées des tunnels.

Les experts soulignent toutefois que les principales installations souterraines de Natanz demeurent hors d'accès après les frappes américaines et israéliennes. Les accès restent endommagés, les systèmes électriques détruits et plusieurs infrastructures essentielles n'ont toujours pas été réparées.

Construit dans une montagne depuis 2020, le site de Pickaxe Mountain n'a jamais été inspecté par l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA). Sa fonction exacte demeure inconnue, même si certains analystes estiment qu'il pourrait servir au stockage de matières nucléaires sensibles.

Pour le groupe de réflexion américain, ces travaux pourraient constituer une violation du mémorandum d'entente signé entre les États-Unis et l'Iran, qui impose à Téhéran de maintenir le statu quo de son programme nucléaire pendant la durée des négociations, notamment en s'abstenant de toute nouvelle construction sur des sites liés au nucléaire.

En revanche, aucune activité récente n'a été détectée sur les autres sites stratégiques de Fordo et Ispahan, où les entrées des tunnels demeurent obstruées depuis les frappes de la guerre israélo-iranienne.

Parallèlement, l'Iran poursuit la remise en état de plusieurs de ses bases de missiles souterraines, réparant progressivement les infrastructures endommagées lors du conflit. Ces développements interviennent alors que les discussions entre Washington et Téhéran sur un accord nucléaire de long terme se poursuivent dans un climat de méfiance persistante.