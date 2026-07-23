Donald Trump : "J'envisage une attaque massive, plus importante que jamais contre l'Iran"

Le président américain Donald Trump a affirmé jeudi être sur le point de décider d'une possible offensive de grande ampleur contre l'Iran, qui dépasserait les frappes menées lors de l'opération "Epic Fury". "J'envisage une attaque massive, plus importante que jamais. Je suis proche de prendre une décision. Nous sommes prêts", a-t-il déclaré dans un entretien à Axios.

Donald Trump a toutefois reconnu qu'une telle opération aurait d'importantes conséquences et assuré qu'aucune décision définitive n'avait encore été prise. Deux responsables américains ont confirmé qu'aucun nouvel ordre n'avait été transmis aux forces armées et qu'aucune échéance n'avait été fixée.

Interrogé sur une éventuelle participation d'Israël, le président américain a affirmé que l'État hébreu "se joindrait à nous en deux minutes si je le demandais". Il a néanmoins souligné que Washington était capable d'agir seul : "Nous n'avons besoin de personne." Donald Trump a également évoqué de possibles "conséquences" pour Israël s'il prenait part aux frappes, faisant implicitement référence au risque de représailles iraniennes.

Sur le front diplomatique, le président américain estime que Téhéran cherche à négocier, sans être encore disposé à accepter les conditions proposées. "Ils veulent négocier, mais ils ne sont pas prêts à conclure un accord pour le moment", a-t-il déclaré, avant d'ajouter : "Ils n'ont pas encore suffisamment souffert." Selon deux sources régionales impliquées dans la médiation, les dirigeants iraniens ont jusqu'à présent refusé la dernière proposition qui leur a été soumise.

Les États-Unis ont intensifié leurs frappes depuis douze jours afin, selon Washington, de mettre un terme aux attaques iraniennes visant les navires commerciaux dans le détroit d'Ormuz. L'Iran n'a cependant pas infléchi sa stratégie et a lui aussi multiplié ses opérations dans la région.

L'escalade s'est parallèlement étendue à la mer Rouge, où les Houthis ont attaqué deux pétroliers saoudiens. Donald Trump a prévenu que toute nouvelle attaque serait imputée à l'Iran, les qualifiant de relais de Téhéran. Une "punition militaire majeure sera infligée à l'Iran et, bien sûr, aux Houthis eux-mêmes", a-t-il averti.

Une nouvelle offensive américaine pourrait accentuer les tensions sur les marchés énergétiques, alors que le prix du pétrole a déjà franchi le seuil des 100 dollars le baril. Elle interviendrait également dans un contexte où un retour à une guerre totale reste très impopulaire auprès de l'opinion publique américaine.

Donald Trump a enfin confirmé qu'il pourrait rencontrer le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou si celui-ci se rendait à Washington la semaine prochaine pour les obsèques du sénateur Lindsey Graham. "Les relations avec Bibi sont très bonnes. Je le rencontrerais s'il est ici", a-t-il déclaré.