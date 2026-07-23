Israël se prépare à une possible attaque iranienne dès ce week-end

Israël se prépare à la possibilité d’une attaque iranienne dès ce week-end, sur fond d’escalade militaire entre les États-Unis et la République islamique.

Les responsables israéliens de la Défense estiment que les tensions actuelles pourraient dégénérer en un conflit régional plus large, susceptible d’inclure des tirs de missiles contre le territoire israélien.

Le Commandement central américain a achevé jeudi matin sa douzième nuit consécutive de frappes contre des cibles en Iran. Cette nouvelle série d’attaques a été marquée par la première utilisation de bombardiers lourds depuis le début de la campagne. Washington a également rétabli son blocus maritime dans le détroit d’Ormuz.

Selon les responsables israéliens, plus la pression militaire américaine sur l’Iran augmente, plus le risque d’une riposte contre les intérêts américains dans la région s’accentue. Israël pourrait également être pris pour cible si Téhéran considère l’État hébreu comme partie prenante de la campagne.

D’après les informations d’Arutz Sheva, des soldats du Commandement du front intérieur ont reçu mercredi des appels leur demandant de maintenir un niveau d’alerte renforcé au cours des prochains jours.

Cette mobilisation préventive doit permettre aux forces israéliennes de se préparer à différents scénarios en cas d’escalade régionale.

À ce stade, aucune nouvelle consigne n’a été communiquée à la population.