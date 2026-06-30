Israël renforce le Dôme de fer et accélère l'intégration du laser Iron Beam

Le ministère israélien de la Défense a annoncé l'achèvement avec succès d'une vaste série d'essais du système de défense aérienne Dôme de fer, intégrant plusieurs améliorations destinées à renforcer ses capacités face aux menaces actuelles et futures.

Menés conjointement par l'Organisation israélienne de défense antimissile (IMDO), relevant de la Direction de la recherche et du développement du ministère de la Défense, et l'entreprise de défense israélienne Rafael Advanced Defense Systems, les essais ont permis de tester de nouvelles capacités contre un large éventail de menaces simulées, notamment des roquettes, des missiles de croisière et des drones. Les tests ont également porté sur des améliorations technologiques visant à accroître l'efficacité du système face à des salves massives et à des attaques simultanées de grande ampleur.

Selon le ministère, la campagne d'essais a également marqué une étape importante dans l'intégration opérationnelle du système laser à haute énergie Iron Beam, développé comme complément au Dôme de fer. Des scénarios combinés ont été réalisés au sein du centre de gestion de combat du système afin d'évaluer la coopération entre les deux dispositifs.

Les responsables israéliens estiment que ces nouvelles capacités constituent une avancée majeure pour la défense aérienne du pays et s'inscrivent dans la stratégie visant à renforcer la préparation d'Israël face aux défis sécuritaires des prochaines années, tout en préservant l'avantage technologique et stratégique de Tsahal.

Entré en service au sein de l'armée de l'air israélienne en 2011, le Dôme de fer est devenu l'un des piliers de l'architecture de défense multicouche d'Israël. Depuis le début de la guerre, le système a intercepté des milliers de roquettes et d'autres menaces aériennes, contribuant à limiter les pertes humaines et les dégâts sur les infrastructures stratégiques, selon les autorités israéliennes.

Le directeur de l'IMDO, Moshe Patel, a souligné que les combats récents, notamment lors de l'opération "Roaring Lion", avaient mis à l'épreuve les capacités du système face à des barrages soutenus. Il a affirmé que l'intégration d'Iron Beam au réseau de commandement et de contrôle du Dôme de fer renforçait encore la défense du front intérieur israélien. Il a également indiqué que plusieurs initiatives étaient en cours pour accélérer la production d'intercepteurs en Israël et aux États-Unis afin d'améliorer la préparation à d'éventuels conflits futurs.

De son côté, le directeur général de Rafael Advanced Defense Systems, Yoav Turgeman, a salué la réussite de cette nouvelle campagne d'essais. Il a affirmé que les nouvelles capacités validées, y compris l'intégration du système Iron Beam livré à Tsahal il y a plusieurs mois, permettraient au Dôme de fer de conserver son avance face à l'évolution des menaces régionales et d'être prochainement intégrées au dispositif de défense aérienne israélien.